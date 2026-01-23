Dunia y Erasmo entregan apoyos y aparatos funcionales

Durante la primera entrega, realizada en la colonia La Barra, Dunia Marón destacó que el DIF mantiene una política de cercanía permanente con la gente.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Como parte de un trabajo cercano, humano y permanente en las colonias, la Presidenta del Sistema DIF Ciudad Madero, Lic. Dunia Marón Acuña, encabezó una jornada de entrega de aparatos funcionales, cobijas y paquetes alimentarios directamente en los domicilios de personas con discapacidad, acompañada por su esposo, el Presidente Municipal C.P. Erasmo González Robledo.

Desde temprana hora, la Presidenta del Organismo asistencial recorrió distintos sectores de la ciudad para hacer entrega de sillas de ruedas y más apoyos a personas con discapacidad motriz e intelectual, atendiendo solicitudes ciudadanas canalizadas tanto al DIF como a la Presidencia Municipal, en un ejercicio de atención a ras de suelo, regresando a las colonias para escuchar y resolver de manera directa las necesidades de la población.

“Para nosotros no es suficiente atender desde una oficina; nos gusta regresar a las colonias, tocar puertas y mirar de frente a las personas. El DIF está para acompañar, para apoyar y para dar soluciones”, expresó.

Por su parte, el presidente Municipal Erasmo González Robledo aseguró, “cuando el gobierno camina junto a la gente, los apoyos se entregan sin intermediarios y con sensibilidad. Estas acciones reflejan un gobierno que escucha y responde”.

En la colonia Benito Juárez, se realizó la segunda entrega, donde ambos reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

Finalmente, la presidenta del DIF acudió a la colonia Primero de Mayo para completar la jornada de apoyos, enfatizando que estas entregas son parte de una ruta permanente de atención social.