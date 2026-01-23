Entre letras y poesía reforestarán Victoria

Las acciones de reforestación se llevarán a cabo a lo largo de todo mayo, del día 1 al 31, en el marco del evento internacional Palabra en el Mundo

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Durante el mes de mayo, Ciudad Victoria y más de 15 municipios de Tamaulipas serán escenario de una jornada de reforestación con un enfoque cultural y formativo, impulsada por el colectivo internacional Proyecto Cultural Sur, a través de la actividad denominada Plantación del Árbol de la Paz y la Esperanza.

La doctora Norailiana Esparza Mandujano, coordinadora del movimiento en la capital tamaulipeca e integrante del colectivo independiente Catarsis Literaria, explicó que esta iniciativa forma parte de un proyecto de alcance mundial que surgió en Cuba en 2007 y que actualmente se desarrolla en cerca de 70 países, con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer el vínculo humano con la naturaleza.

Detalló que la reforestación se realiza de manera simbólica y práctica, ya que en cada siembra se acompaña la plantación del árbol con la lectura de una obra literaria, ya sea poesía o narrativa breve, como una forma de sensibilizar a los participantes y reforzar el sentido humano y espiritual de la actividad.

Así también qué se efectuará en coordinación con una asociación de cabalgantes dirigida por el jinete y líder social: Tony Cabello.

“De ahí se desprende precisamente la actividad de la plantación del árbol de la paz y la esperanza, con la idea básica de fomentar el cuidado del medio ambiente, pero también el amor a la naturaleza”, expresó.

Y es que indicó que este formato busca generar conciencia desde edades tempranas, por lo que el trabajo está enfocado principalmente en niñas y niños, a quienes consideran un terreno fértil para sembrar valores de respeto ambiental y convivencia social, al combinar la acción ecológica con la palabra escrita.

Las acciones de reforestación se llevarán a cabo a lo largo de todo mayo, del día 1 al 31, en el marco del evento internacional Palabra en el Mundo, utilizando árboles nativos de la región obtenidos en viveros locales.

Aunque no se cuenta con una cifra exacta de árboles plantados desde que iniciaron estas actividades en 2014, Esparza Mandujano subrayó que el esfuerzo ha sido constante año con año, tanto en Ciudad Victoria como en distintas sedes del estado, con el apoyo de colectivos aliados y ciudadanos voluntarios.

La doctora advirtió que estas acciones buscan también generar conciencia ante el deterioro ambiental y los efectos del cambio climático, una realidad que, dijo, ya se vive de manera cotidiana.

“Nuestro enfoque principal es mantener el equilibrio ecológico que hemos percibido está demasiado deteriorado”, señaló.

Finalmente, hizo una invitación abierta a la sociedad en general para sumarse a estas jornadas, destacando que el proyecto no es exclusivo de escritores o artistas, sino de cualquier persona interesada en construir comunidad desde la cultura y el cuidado del entorno.

“Nosotros sumamos, no restamos”, afirmó, al reiterar que la participación ciudadana es fundamental para que la Plantación del Árbol de la Paz y la Esperanza continúe creciendo en Tamaulipas y más allá de sus fronteras.