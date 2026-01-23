Estudiantes de Altamira representarán a México en Feria de Ciencia en Tailandia

Con esta participación en el continente asiático, los estudiantes buscan validar el nivel de investigación y desarrollo.

Por Oscar Figueroa

La Razón

Alumnos de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) viajarán a Tailandia para participar en la Feria Internacional de Ciencia tras desarrollar «BanBot», un proyecto de Inteligencia Artificial.

Fernando Banda Rodríguez y Sofía Ximena Vargas Torres, estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica, integran el equipo que obtuvo la acreditación internacional para representar al país y al estado.

El prototipo alcanzó este nivel de competencia después de obtener el Premio Platino en el certamen «Emprende–Reto Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento».

Bajo la asesoría del Dr. Diego Arturo Soto Monterrubio y el Ing. José Antonio Rodríguez Ahumada, los jóvenes destacaron entre diversas propuestas tecnológicas de Iberoamérica.

Durante una ceremonia se realizó el abanderamiento de los competidores. La Dra. Mara Grassiel Acosta González, rectora de la institución, junto con autoridades educativas del Ayuntamiento de Altamira y del Instituto de la Juventud, despidieron a los alumnos.

Al acto asistieron familiares y directivos de la UTALT, quienes reconocieron la disciplina y el compromiso de los estudiantes.

La institución subrayó la importancia de este reto internacional, pues coloca a la educación tecnológica de la zona sur en el panorama global de la Inteligencia Artificial.

