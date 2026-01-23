Exigen investigar muerte de tres bomberos en incendio en Matamoros

La tragedia desató reclamos en redes sociales para que se investiguen las condiciones laborales y la falta de equipo con la que operan los rescatistas, sin apoyo del gobierno municipal

Por. Staff

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- Usuarios de redes sociales demandaron que se investiguen las condiciones en las que murieron los tres bomberos de Matamoros.

“Con anterioridad, habíamos reportados que los mismos bomberos se quejaban de que no tenían equipo, uniformes y que hasta los tanques de oxígeno no los rellenaban”, expresó un usuario de Facebook, quien acusó falta de apoyo del gobierno municipal del alcalde Alberto Granados Favila.

Durante la madrugada de este viernes, tres elementos del Cuerpo de Bomberos de Matamoros fallecieron y dos más resultaron lesionados tras quedar atrapados mientras combatían un incendio registrado en la empresa maquiladora Spellman.

De acuerdo con autoridades estatales, las víctimas fueron identificadas como Osvaldo Cedillo, Ángel Acuña y Carlos Hernández, quienes se encontraban sofocando el fuego cuando ocurrió una explosión en el interior de la planta.

La explosión, presuntamente relacionada con sustancias químicas utilizadas en la empresa, provocó el colapso parcial del techo, lo que dejó atrapados a los bomberos en el lugar del siniestro.

Paramédicos de cuerpos de auxilio trasladaron a los elementos que aún presentaban signos vitales al Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde horas más tarde fueron reportados como fallecidos.

Usuarios lamentaron que los bomberos no contaran con el equipo necesario para atender este tipo de contingencias.

También cuestionaron el trabajo de la Dirección de Protección del municipio, donde el alcalde Alberto Granados, designó a Nancy Ileana Galarza a pesar de no contar con el perfil para desempeñar ese cargo.