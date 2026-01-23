Fallecen dos en brutal choque en autopista de Veracruz

Los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales por los cuerpos de emergencia.

Por. Benigno Solís/La Razón

POZA RICA, VERACRUZ.- Dos muertos y 8 lesionados, es el saldo de brutal choque entre dos camionetas, en la autopista Cardel-Poza Rica, en el estado de Veracruz.

Entre los heridos, se encontraba Ranulfo Hernández, empresario y además suplente del presidente municipal de Álamo, Veracruz, Pepe Arenas.

Fue la tarde del viernes cuando ocurrió el encontronazo a la altura del entronque de Palma Sola, en el municipio de Alto Lucero, Veracruz.

Se dio a conocer que se trató de un choque de frente, con saldo de dos fallecidos y ocho lesionados.

Ambas unidades terminaron destruidas luego del fuerte impacto.

Personal de Escuadrón Nacional de Rescate, acudió para atender a los heridos y rescatar a quienes quedaron atrapados en las unidades.

Autoridades competentes arribaron para tomar conocimiento del accidente.

El suplente del alcalde de Álamo y sus acompañantes, se dirigían a un evento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum que se desarrollaría en la ciudad de Cardel.