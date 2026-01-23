IMÁGENES FUERTES: Entrenador de fútbol muere electrocutado en una malla perimetral en la cancha

Las autoridades de Guayaquil ya iniciaron una investigación para poder determinar con exactitud cómo es que ocurrieron estos trágicos hechos

ECUADOR.- La sociedad ecuatoriana se encuentra completamente conmocionada por el fallecimiento del enfrenador de futbol identificado como Juan Gregorio Garcés Lucas, quien perdió la vida en plena cancha de futbol tras electrocutarse con una malla perimetral de un deportivo público, por lo que, como era de esperarse, este caso ha originado todo tipo de reacciones al respecto.

Este desafortunado caso ocurrió la tarde del pasado martes 20 de enero en una cancha del Parque Samanes, el cual, está ubicado en la zona norte de Guayaquil, Ecuador y se informó que el nombre del entrenador de futbol que perdió la vida es Juan Gregorio Garcés Lucas de tan solo 38 años de edad, quien era uno de los encargados de la Academia de Arqueros RP1, donde trabajó durante los últimos cinco años.

#Urgente #Guayaquil

Una persona falleció al recibir una fuerte descarga eléctrica tras tocar la malla de una cancha del Parque Samanes al norte de la ciudad pic.twitter.com/NEDEeAqauZ — Minuto & Medio (@MinMedio) January 21, 2026

La muerte del entrenador Juan Garcés fue presenciada por sus alumnos

De acuerdo con las declaraciones de los alumnos y padres de familia, eran alrededor de las 18:00 horas del martes 20 de enero cuando transcurría con normalidad una jornada más de entrenamiento, sin embargo, en algún momento de la tarde, el profesor «Jackie Cham», como también conocían a Juan Garcés, salió de la cancha para recoger un balón que uno de sus alumnos había volado y justo cuando se disponía a regresar la pelota tocó la valla perimetral de la cancha, la cual, estaba electrificada, por lo que recibió una poderosa descarga eléctrica que le quitó la vida de forma inmediata, cabe destacar, que algunos compañeros del entrenador intentaron reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano.

Inicialmente, las autoridades de la ciudad de Guayaquil señalaron que la muerte de Juan Garcés pudo haberse derivado de un problema cardiaco o epiléptico, sin embargo, tras la autopsia y las investigaciones pertinentes se confirmó que el entrenador de porteros recibió una poderosa descarga eléctrica que le produjo un infarto agudo al miocardio.

Por otra parte, la administración del Parque Samanes emitió un comunicado en el que señaló que el desafortunado deceso del entrenador Juan Garcés se originó por una serie de desafortunados eventos propiciados por temas climáticos y una supuesta imprudencia del hoy fallecido pues se señaló que la lluvia de los últimos días provocó humedad en la infraestructura eléctrica de la cancha, la cual, es subterránea y debido a ello se electrificó la zona, además, precisaron que el maestro habría pasado por debajo de la malla a una zona de acceso restringido.

Por su parte, las autoridades de Guayaquil informaron que se inició una investigación para poder esclarecer con precisión cómo es que se originó el desafortunado fallecimiento del entrenador Juan Garcés, para poder deslindar responsabilidades, en caso de ser necesario.

Juan Garcés fue despedido en redes sociales por sus alumnos y compañeros. Foto: FB: Academia de Arqueros RP1

Ante estos hechos, se suspendieron temporalmente las actividades en el Parque Samanes, mientras que los alumnos del entrenador Juan Garcés se encargaron de rendirle un sentido homenaje en redes sociales, además, también lo acompañaron en su último adiós la tarde del jueves 22 de enero cuando fue inhumado en el Cementerio Jardines de la Esperanza, cabe destacar, que padres de familia y sus compañeros señalaron que, aunque es triste, la muerte de Juan Garcés evitó una tragedia mayúscula pues los afectados pudieron haber sido sus alumnos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO