Incendio y muertes en maquiladora exponen negligencia

El siniestro se produjo en la maquiladora Spellman, donde las llamas se propagaron con rapidez por la presencia de material altamente inflamable.

POR. STAFF

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- El incendio registrado la madrugada de este viernes en una maquiladora de la zona industrial de Matamoros dejó algo más que daños materiales: expuso fallas graves y un saldo humano irreparable. Tres bomberos murieron mientras intentaban contener el fuego, luego del colapso parcial de una estructura al interior de la nave, una tragedia que ocurrió en plena jornada laboral de emergencia.

El siniestro se produjo en la maquiladora Spellman, donde las llamas se propagaron con rapidez por la presencia de material altamente inflamable. La magnitud del incendio obligó a evacuar plantas cercanas, cerrar accesos a la Ciudad Industrial y desplegar un operativo regional, evidenciando el nivel de riesgo con el que operan estas instalaciones.

Durante las maniobras para sofocar el fuego, una parte del inmueble cedió y atrapó a varios elementos del Cuerpo de Bomberos. Tres perdieron la vida en cumplimiento de su deber y al menos dos más resultaron lesionados, permanecen hospitalizados y estables, mientras la ciudad asimila una pérdida que no debió ocurrir.

Las autoridades analizan de manera preliminar una posible falla eléctrica como origen del incendio, aunque aún no existe un dictamen oficial. La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, mientras peritos evalúan daños estructurales y el cumplimiento de protocolos de seguridad industrial.

La zona permanece acordonada y bajo resguardo de Protección Civil. Gobiernos municipal y estatal expresaron condolencias y anunciaron apoyo a las familias de los bomberos caídos. En Matamoros, la tragedia deja una pregunta incómoda y urgente: cuántas alertas deben ignorarse antes de que una emergencia vuelva a cobrarse vidas.