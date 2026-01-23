JC Chávez Jr da el peso para su pelea en SLP

Julio César Chávez Jr y Ángel Julián Sacco, cumplieron con el peso para la pelea que sostendrán este sábado en San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- El boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr (57-7-1, 34 nocauts), dio el peso para su pelea de este sábado 24 de enero de 2026 ante el argentino Ángel Julián Sacco (10-1-1, 4 nocauts) en la Arena Potosí, pelea pactada a 10 rounds.

Peso de Chávez Jr: 87 kilogramos

Peso de Ángel Julián Sacco: 86.500 kilogramos.

“No sé mucho, no es tan experimentado, tampoco es novato, pero es una oportunidad de su vida. Sé que soy el favorito, pero no me puedo descuidar. Voy a tener cuidado los primeros rounds porque cualquiera es peligroso. La pelea se puede ir por nocaut porque soy más grande, más fuerte y me preparé bien, hemos entrenado para 10 rounds”, indicó Chávez Jr para Box Azteca.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano vuelve al ring tras perder con el youtuber Jake Paul. Además, arrastra un proceso judicial en su contra.

“Emocionado de pelear en México otra vez. Tengo dos años en sobriedad y me he sentido bien, cada día mejor, espero sentirme mejor. Esta vez me he preparado bien y espero hacer mi trabajo. Fue una preparación difícil, la altura, por todo, pero creo que todas son duras y ahí está la clave en dar todo”, añadió Chávez Jr.

Guardiola sobre la fragilidad del City: «Conozco la solución»

Por su parte, Ángel Julián consideró que el boxeador mexicano está en buena forma y vaticinó una dura batalla.

“Lo veo bien, en forma, se ve que ha sido un campamento duro, así que contento, esperando que llegue el día de la pelea. Cálculo que todos salimos con la misma idea (del nocaut). Habrá que esperar la pelea. Va a ser un combate duro, Julio tiene buena pegada, esperemos que sea de la mejor manera, contento de pelear con el hijo de la leyenda”, dijo.

¿DÓNDE VER LA PELEA CHÁVEZ JR VS SACCO?

– Azteca 7.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR