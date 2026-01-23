Joven ajedrecista maderense buscará medalla para Tampico en los Juegos CONADE

La estudiante cuenta con una trayectoria destacada a nivel nacional.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Con un promedio académico de 9.5, la estudiante Perla Montserrat Del Ángel Pérez, del CBTis 164, representará a Tampico en la categoría Sub-16 de ajedrez durante la etapa estatal de los Juegos Nacionales CONADE, que se celebrarán en Nuevo Laredo del 30 de enero al 2 de febrero.

La joven ajedrecista recordó que su interés por este deporte inició en casa, gracias a la enseñanza de su padre, Juan Manuel Del Ángel García, quien incluso improvisó un tablero para introducirla en el juego ciencia.

“Mi papá sabía jugar y me empezó a enseñar; hizo un tablero en una tabla y después ya compramos las piezas de ajedrez”

Perla viajará acompañada por su padre, luego de recibir apoyo para viáticos por parte del regidor Alejandro Sauli Martínez, quien destacó la importancia de respaldar a jóvenes deportistas que ponen en alto el nombre de Tampico.

“Estamos para apoyar con el transporte. Es importante conocer este tipo de casos; hemos apoyado a niños que han representado a Tamaulipas en box, fútbol y otras disciplinas. Ellos representan a Tampico de la mejor manera”

La estudiante cuenta con una trayectoria destacada a nivel nacional: obtuvo medalla de bronce en Baja California, así como plata y bronce en Tabasco, y en esta nueva participación busca sumar otra presea para la entidad.

“Solicitamos el apoyo para poder acompañarla porque es menor de edad; el viaje será de aproximadamente tres días. Ella ganó el nacional en el CBTis 164”

Expresaron que en el plantel de nivel medio superior recibió incentivos académicos, como dispositivos electrónicos y descuento del 50 por ciento en la inscripción, como reconocimiento a su desempeño deportivo y escolar.