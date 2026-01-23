Moviliza objeto sospechoso a fuerzas federales en Reynosa, previo a visita presidencial

La presencia de un objeto sospechoso provocó la movilización de cuerpos de seguridad y el cierre temporal de la circulación en el bulevar Hidalgo y la avenida Praxedis Balboa, en Reynosa, a un día de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la frontera de Tamaulipas.

Por. Perla Reséndez

REYNOSA, Tam.- A un día de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a la frontera del estado, el reporte de un objeto sospechoso provocó la alarma y movilización de cuerpos de seguridad en las inmediaciones del bulevar Hidalgo y la avenida Praxedis Balboa de Reynosa.

De acuerdo con el reporte recibido a las líneas de emergencia, sobre la calle Praxedis Balboa, conocida como “Línea de gas”, se encontraba un presunto artefacto sospechoso, por lo que al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que de inmediato acordonaron el área.

Elementos de Tránsito apoyaron para bloquear el acceso a esta importante vía y de manera preventiva solicitaron al personal de los establecimientos cercanos, evacuar el lugar.

Se informó que al revisar la zona, los efectivos de seguridad localizaron un paquete que se encontraba sujeto a un poste, mismo que presentaba un orificio donde se aprecia lo que, al parecer, se trataba de cámaras irregulares.

Los efectivos de seguridad realizaron el retiro del paquete sospechoso del poste, mismo que fue asegurado y llevado a otro lugar para su revisión; para posteriormente reabrir la cinrculación en estas importantes vías.

Durante el 2025 y los primeros días de este año, elementos de la Guardia Estatal desarticularon 370 cámaras de videovigilancia que grupos delicitivos colocaron de manera irregular en la vía pública.

Los grupos delictivos utilizan videocámaras que colocan en postes de luz o teléfono en la vía pública, para dar seguimiento a las actividades de las fuerzas de seguridad, con lo que se vulneran las acciones de los efectivos y de la misma ciudadanía.

El Secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que las cámaras de videovigilancia han sido desactivadas en diferentes municipios del estado, principalmente en Reynosa, Matamoros, Victoria y en la zona sur.