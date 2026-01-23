¡¡Puras caras perdedoras!!

EL RESBALÓN / MARIO PRIETO

Hace unos días salió César Augusto Verástegui, mejor conocido como El Truco, se P resentó en fórmula con su amiga Gloria Garza para oficialmente ir en busca del comité estatal del Partido Acción Nacional.

Esto después del gran tropiezo y derrota que tuvieron al perder la gubernatura en el 2022, cuando todo parecía que se quedarían un sexenio más, pues no fue así.

Francisco Cabeza de Vaca no fue un mal gobernador; como todo, tuvo sus errores y sus aciertos, pero hubo parte de su grupo cercano (entre ellos su hermano Ismael) que cometieron muchas locuras y generaron la derrota.

El Truco le cae bien a la raza, pero es diputado federal plurinominal y quiere ser otra vez candidato. Su hermano Vicente es diputado local y su hermana es regidora en Madero; o sea, casi toda su familia está incrustada en el presupuesto, mientras que Yoya Garza podría ser la primera mujer que lidere este partido en Tamps, pero la neta es que casi nadie la conoce.

Vemos a un panismo tamaulipeco cerrando filas, con ganas, pero muchas ganas de querer ganar alcaldías, diputaciones y, por supuesto, la gubernatura en el 2028, pero con muy, pero muy poquitas posibilidades, casi nulas.

Mientras no hagan cambios de fondo para poder “reoxigenar” el partido y sacar todo lo podrido, no van a lograr nada más que solo derrotas y más derrotas.

Deben buscar sacar candidatos ganadores y no perdedores, pero primero la corriente del exmandatario debe quedar fuera de toda decisión.

Mientras no logren esto y una unidad verdadera, no tendrán ningún

avance.

Porque, de entrada, el arranque de la renovación de su partido lo empezaron con el pie izquierdo: solo invitaron a puro panucho con olor a derrota.

Mire, ahí andaban Leticia Salazar, Rosa González Azcárraga, Gerardo, hasta Miguel Gómez Orta, que por su culpa casi desaparece el PAN en Altamira, pues le pusieron una arrastrada en la pasada elección.

Hablan de construir una nueva historia, pero la neta es que están empezando mal, porque están tomando decisiones con las tripas y no con el cerebro.

Aunque le “DUELA” a quien le “DUELA”, tanto Chucho Nader como Pepe Schekaibán fueron los únicos diputados que entraron a la Cámara de Diputados Federales, como a la de locales, con la frente en alto, como candidatos ganadores y no como PERDEDORES.

Y fueron los grandes ausentes en el evento de arranque del Truco y de Yoya, y eso está muy mal, porque seguramente no fueron, porque no estaban convocados.

ANDA “LLORIQUEANDO” EL SEUDO LÍDER DEL VERDE.

Todavía no se aprueba la reforma electoral, donde podrían disminuir los recursos a los partidos políticos, y el dirigente del Partido Verde Ecologista en Tamps, Manuel Muñoz Cano, ya está chillando y pegando de

gritos.

Mencionó que los niños verdes respaldan una reducción al financiamiento público, pero no una repartición del pastel desigual entre cada uno de los organismos políticos.

De por sí este dirigente no aporta nada a la vida política del estado y, en lugar de oponerse a una acción social o demandar alguna obra para la entidad, solo se preocupa porque le van a llegar menos billetes al partido.

Imagínese si así, con lo que le llega actualmente al Partido Verde Ecologista de Tamps, no les alcanza el dinero para oficinas ni para recorrer las colonias para tener una presencia de marca política; pues si les dan moche o tijeratazos a la lana que reciben, van a terminar acampando en las plazas en lugar de tener oficinas.

Hoy en día no tienen ni para pagar el teléfono; por eso no cuentan con comités locales, pues menos si les disminuyen el recurso.

Hay que recomendarle a don Manuel que mejor se ponga a trabajar y a buscar votos, pero principalmente que se deje de andar con sus lloriqueos.

EL CUMPLE DE BLANCA GUZMÁN.

El presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, y su esposa, Rosi Irma Luque de Martínez, felicitaron públicamente a la síndica Blanca Guzmán por su

cumpleaños.

La actual secretaria de Bienestar se encuentra entre las caras y rostros favoritos para ser una de las sucesoras en el gobierno

municipal.

Así es que tiene mucho que festejar, pero de entrada ahí estuvo trabajando de manera normal en cada una de sus responsabilidades que le confiere esta dependencia municipal para buscar el progreso social del municipio de Altamira.

Blanca Guzmán cada vez más gana terreno y simpatías, la raza de las colonias ya la conoce, por lo que está tomando fuerza su proyecto : Todos los días.

Ella tiene todas las posibilidades de que abandere la causa de la 4T para dar continuidad al proyecto Armandista en el municipio de Altamira.

Aparte de que cada vez se vuelve más conocida, tiene el respaldo del señor Presidente Municipal, es político que se mantiene en la simpatía de su pueblo con el “power” de poder sacar adelante la campaña por la

alcaldía.

Ya que la gente le reconoce todo el trabajo que ha hecho con amor y pasión por Altamira.

!!! No se vale chillar !!!