Recuerdan a Ale

Por José Luis Rodríguez Castro

La Razón

Con mensajes de cariño, gratitud y reconocimiento, familiares, amigos y compañeros de trabajo despidieron a Alejandra Castro Priego colaboradora del Ayuntamiento de Ciudad Madero, tras su deceso.

Ale es recordada como una mujer valiente, alegre y siempre dispuesta a brindar apoyo a quienes la rodeaban, cualidades que la distinguieron tanto en su entorno laboral como personal.

A través de redes sociales, integrantes de distintos grupos ciudadanos y amistades compartieron palabras de despedida, destacando su fortaleza, su fe y el ejemplo de lucha que dejó.

“Una gran mujer, valiente y llena de luz”, “el cielo está de fiesta”, y “Dios la tenga en su santa gloria”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron, reflejando el impacto positivo que tuvo en la vida de muchas personas.

En el ámbito municipal, Alejandra fue reconocida por su compromiso con el servicio público y su trato humano hacia la ciudadanía, ganándose el respeto de compañeros y superiores.

Su partida deja un profundo vacío entre quienes la conocieron, pero también el recuerdo de una mujer guerrera que, incluso en los momentos más difíciles, mantuvo la sonrisa y la esperanza.

Descanse en paz, Alejandra. Su memoria permanecerá viva en el corazón de quienes compartieron camino con ella.