Reynosa, más que una visita presidencial

ENTRELINEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

La visita que hará la presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM PARDO a Reynosa y

Nuevo Laredo a partir de mañana será como suele suceder de alta relevancia y no tanto por

los multi beneficios que acarrea la presencia de la mandamás de la política en el país, sino

porque al menos en el caso de la primera ciudad su visita conlleva a ir puliendo desde ahora

la escenografía política que a querer o no, no es controlada como se quisiera por la cúpula

partidista de la entidad y de ello existen un montón de ejemplos de arranque uno para nadie

es un secreto que en aquella ciudad la mano que mece la cuna en todos los sentidos es la

madre del alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, la senadora por el verde MAKI ORTIZ

DOMÍNGUEZ, quien por cierto en los últimos años ha mantenido un férreo control

político-social.

Por lo demás queda claro que la visita de la doctora SHEINBAUM PARDO forma también

parte de la estrategia que en materia de seguridad ha implementado el gobierno federal a

nivel nacional y donde no escapan los estados pertenecientes a la franja fronteriza con

Estados Unidos siendo como lo es Tamaulipas uno de los más importantes, sus 17 cruces

fronterizos son una clara muestra que así es.

Desde luego que mucho tiene que ver la postura del presidente de aquel país DONALD

TRUMP que un día sí y otro también ha puesto especial énfasis en la entidades fronterizas

por ser el último reducto en infinidad de asuntos de toda índole y la seguridad es sin duda la

prioridad de ambos países.

El caso es que la presencia de la señora presidenta también servirá para darse cuenta de

viva voz que de acuerdo a las cifras emitidas por la mesa de seguridad conformada por

todas las corporaciones estatales y federales en la entidad respecto a los delitos de alto

impacto han ido a la baja de manera considerable.

En tanto en los últimos días se han desatado una ola de comentarios respecto a quien será

quien encabece lo que queda del panismo en la entidad, unos apuestan a que iría por

delante el ex candidato a la gubernatura CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, otros

afirman que será OMEHIRA LOPEZ REYNA, sin embargo en ese sentido sabemos que

dicho lugar está reservado para GLORIA GARZA de todas las confianzas de quien fuera

también Secretario General de Gobierno en el sexenio pasado.

El tema aquí es que trama el ex gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA

CABEZA DE VACA quien dígase lo que se diga busca a toda costa meter su cuchara desde

el escondite donde se encuentra en el mentado proceso y que como bien se sabe está

lamentablemente acostumbrado a arrebatar cuando las cosas no le son favorables como

todo indica que lo serán, al tiempo.

Un tema queda claro cómo querer apoderarse del partido desde lejos como es la intención

de CV cuando la señal suprema y que debe prevalecer de arranque en todo cambio

favorable es la de unidad y cohesión, tema que a juzgar por los hechos es lo que menos

existe, en fin.

En otro asunto si no hay cambio de última hora en su agenda la presidenta de la república

estaría llegando a tierras tamaulipecas el mañana a la ciudad de Reynosa donde

encabezará la entrega de vivienda a ciudadanos de aquella región quienes se verán

beneficiados dentro de uno de los innumerables apoyos y beneficios que otorga el gobierno

federal.

Posteriormente atenderá dentro del programa Pensión Mujeres Bienestar decenas de apoyo

por igual a quienes fueron agraciadas por el referido esquema de beneficios implementado

por la presidencia de la nación, en ese contexto se ha dicho que luego del exitoso estimulo

la población no tan solo la fronteriza como es caso sino del todo pais ha visto como se ha

ayudado de manera notable a los que menos tienen y a personas en condición de vulnerabilidad.

Desde luego que dentro de tan importante gira de trabajo será

por enésima ocasión el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA un digno

anfitrión como ha sido su característica y en donde seguramente será acompañado por

parte importante de su equipo de trabajo.

En otro asunto el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ, mediante sus redes sociales

externó su beneplácito luego de saludar a funcionarios y legisladores como es el caso de

RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA titular del área de comunicación en el senado de la

república asi como al diputado federal y líder de la bancada de la facción morenista en el

Congreso de la Unión RICARDO MONREAL AVILA.

Refirió el edil que este tipo de encuentros van con el fin de llevar beneficios a la capital del estado.

Correo: maguilar96hotmail.com