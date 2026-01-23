Reynosa, más que una visita presidencial

La visita que hará la presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM PARDO a Reynosa y
Nuevo Laredo a partir de mañana será como suele suceder de alta relevancia y no tanto por
los multi beneficios que acarrea la presencia de la mandamás de la política en el país, sino
porque al menos en el caso de la primera ciudad su visita conlleva a ir puliendo desde ahora
la escenografía política que a querer o no, no es controlada como se quisiera por la cúpula
partidista de la entidad y de ello existen un montón de ejemplos de arranque uno para nadie
es un secreto que en aquella ciudad la mano que mece la cuna en todos los sentidos es la
madre del alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, la senadora por el verde MAKI ORTIZ
DOMÍNGUEZ, quien por cierto en los últimos años ha mantenido un férreo control
político-social.
Por lo demás queda claro que la visita de la doctora SHEINBAUM PARDO forma también
parte de la estrategia que en materia de seguridad ha implementado el gobierno federal a
nivel nacional y donde no escapan los estados pertenecientes a la franja fronteriza con
Estados Unidos siendo como lo es Tamaulipas uno de los más importantes, sus 17 cruces
fronterizos son una clara muestra que así es.
Desde luego que mucho tiene que ver la postura del presidente de aquel país DONALD
TRUMP que un día sí y otro también ha puesto especial énfasis en la entidades fronterizas
por ser el último reducto en infinidad de asuntos de toda índole y la seguridad es sin duda la
prioridad de ambos países.
El caso es que la presencia de la señora presidenta también servirá para darse cuenta de
viva voz que de acuerdo a las cifras emitidas por la mesa de seguridad conformada por
todas las corporaciones estatales y federales en la entidad respecto a los delitos de alto
impacto han ido a la baja de manera considerable.
En tanto en los últimos días se han desatado una ola de comentarios respecto a quien será
quien encabece lo que queda del panismo en la entidad, unos apuestan a que iría por
delante el ex candidato a la gubernatura CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, otros
afirman que será OMEHIRA LOPEZ REYNA, sin embargo en ese sentido sabemos que
dicho lugar está reservado para GLORIA GARZA de todas las confianzas de quien fuera
también Secretario General de Gobierno en el sexenio pasado.
El tema aquí es que trama el ex gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA quien dígase lo que se diga busca a toda costa meter su cuchara desde
el escondite donde se encuentra en el mentado proceso y que como bien se sabe está
lamentablemente acostumbrado a arrebatar cuando las cosas no le son favorables como
todo indica que lo serán, al tiempo.
Un tema queda claro cómo querer apoderarse del partido desde lejos como es la intención
de CV cuando la señal suprema y que debe prevalecer de arranque en todo cambio
favorable es la de unidad y cohesión, tema que a juzgar por los hechos es lo que menos
existe, en fin.
En otro asunto si no hay cambio de última hora en su agenda la presidenta de la república
estaría llegando a tierras tamaulipecas el mañana a la ciudad de Reynosa donde
encabezará la entrega de vivienda a ciudadanos de aquella región quienes se verán
beneficiados dentro de uno de los innumerables apoyos y beneficios que otorga el gobierno
federal.
Posteriormente atenderá dentro del programa Pensión Mujeres Bienestar decenas de apoyo
por igual a quienes fueron agraciadas por el referido esquema de beneficios implementado
por la presidencia de la nación, en ese contexto se ha dicho que luego del exitoso estimulo
la población no tan solo la fronteriza como es caso sino del todo pais ha visto como se ha
ayudado de manera notable a los que menos tienen y a personas en condición de vulnerabilidad.
Desde luego que dentro de tan importante gira de trabajo será
por enésima ocasión el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA un digno
anfitrión como ha sido su característica y en donde seguramente será acompañado por
parte importante de su equipo de trabajo.
En otro asunto el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ, mediante sus redes sociales
externó su beneplácito luego de saludar a funcionarios y legisladores como es el caso de
RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA titular del área de comunicación en el senado de la
república asi como al diputado federal y líder de la bancada de la facción morenista en el
Congreso de la Unión RICARDO MONREAL AVILA.
Refirió el edil que este tipo de encuentros van con el fin de llevar beneficios a la capital del estado.
