Sube a tres muertos tragedia en maquiladora Spellman de Matamoros; todos eran bomberos

Spellman es una maquiladora de fuentes de poder de alto voltaje de alta precisión, generadores de rayos X y fuentes de rayos X para aplicaciones médicas, industriales y científicas.

Por Perla Reséndez

El incendio registrado en la maquiladora Spellman en Matamoros, cobró la vida de tres bomberos, luego de que una barda colapsó y les cayó encima, mientras otros dos más resultaron heridos y permanecen hospitalizados.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron al interior de la empresa Spellman, ubicada en la zona del fraccionamiento CIMA de Ciudad Industrial, donde se reportó el incendio, el cual, de acuerdo con los primeros reportes, se habría originado por un corto circuito.

Desde la 1:00 de la madrugada se presentó el siniestro lo que provocó la movilización de los cuerpos de auxilio y bomberos de la localidad.

La Voceria de Seguridad informó que tras este incidente, tres de los bomberos que trabajaban tratando de controlar el incendio, quedaron atrapados.

“Durante las labores de atención, elementos de emergencia fueron trasladados para recibir atención médica debido al colapso de una estructura, registrándose dos personas lesionadas y una persona lamentablemente fallecida”, poco después se confirmó que el tercer elemento también habría fallecido.

El alcalde Alberto Granados Favila, señaló que acudieron bomberos de Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa para apoyar con las labores para controlar la conflagración.

Señaló que se trata de una situación lamentable, “estamos apoyando a las familias de estos tres fallecidos; Carlos Emanuel Hernández de 18 años de edad; Ángel Acuña, de 20 años de edad y Osvaldo Cedillo López, Comandante en turno, de 51 años”, agregando que además hay otros dos bomberos, lesionados que fueron hospitalizados para recibir atención médica.

