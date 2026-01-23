Suman 18 denuncias por violencia familiar en Altamira durante enero

Los datos surgieron tras la reunión de la Mesa de Seguridad y Paz, donde autoridades de los tres niveles de gobierno analizaron la incidencia delictiva actual.

Por. Oscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El municipio de Altamira suma un total de 18 casos de violencia familiar en lo que va del año 2026, cifra que equivale a un incidente cada 24 horas.

El secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, señaló que esta problemática abarca agresiones contra la mujer, conflictos de pareja y maltrato dentro del hogar.

Los fraccionamientos Jardines de Arboledas, Haciendas y Arboledas aparecen como los puntos con mayor concentración de reportes, aunque existen focos rojos en otras zonas como la colonia Serapio Venegas.

En el fraccionamiento Jardines de Arboledas ya se han realizado jornadas de paz, toda vez que la alta incidencia en violencia familiar ha sido recurrente en los últimos tres años, al igual que las riñas entre vecinos.

“La Violencia familiar es un tema muy importante, no solamente en Altamira, sino en todo el estado. Desafortunadamente, debo informar que de la semana anterior al día de hoy contamos con un caso más; de tener 17 casos, pasamos a 18, una novedad más”, comentó el funcionario.

A pesar del incremento en las cifras, el reporte más reciente destaca la apertura de seis carpetas de investigación durante la última semana.

Considera que este dato sugiere una mayor confianza de las víctimas en los protocolos de las autoridades para actuar ante los agravios en el núcleo familiar.

El secretario hizo un llamado a la población para que utilice el número de emergencias 911 frente a cualquier situación de riesgo, pues es la vía correcta para que las fuerzas de seguridad resguarden a los afectados.

La violencia familiar se mantiene como el delito con mayor frecuencia en la zona sur de Tamaulipas.

Durante 2025, la Fiscalía General de Justicia integró 795 carpetas de investigación en Altamira, cifra superior a los 765 casos en Tampico y los 533 registrados en Ciudad Madero.

“Entre los factores que influyen en esta problemática es que el consumo de bebidas alcohólicas siempre está presente y también tenemos una situación distinta, que es el consumo de alguna sustancia», apuntó el funcionario.

Ante este panorama, la Secretaría del Ayuntamiento analiza las causas sociales y los detonantes específicos en cada una de estas colonias para implementar las acciones preventivas.

Para José Francisco Pérez Ramírez, la meta es intervenir de forma directa en los sectores con mayor vulnerabilidad para frenar el avance de la violencia de género y proteger la integridad de las familias.