Tamaulipas abre mañana 43 refugios temporales por tormenta invernal

La coordinación de los 43 refugios estará a cargo de los gobiernos municipales en conjunto con la Secretaría de Bienestar y diversas instancias de asistencia social.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Con el anuncio oficial de una tormenta invernal para este fin de semana por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la coordinación de Protección Civil de Tamaulipas declararon que a partir de mañana sábado 24 de enero se activarán de manera inicial 43 refugios temporales, uno en cada municipio de la entidad, como medida preventiva ante la llegada del sistema meteorológico y el descenso significativo de las temperaturas.

La apertura de estos espacios humanitarios busca ofrecer resguardo a la población que lo requiera, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas se prevén más severas.

El coordinador estatal de PC, Luis Gerardo González de la Fuente, informó a Expreso que la mayor afluencia de personas en los albergues se espera en los municipios de la frontera norte, donde las bajas temperaturas y el viento “Norte” podrían incrementar la sensación térmica y elevar los riesgos para los sectores más vulnerables de la población.

«Pues a partir del sábado (mañana) puede estar acudiendo gente; frontera y zona sur se podrían ver mas», expuso el funcionario estatal.

Agregando que «de primer apertura: 1 por municipio».

Así también dio a conocer los valores mínimos correspondientes al Frente Frío No. 30estimados para lunes y martes, que serán los días más fríos de este evento:

• Región Norte: mínimas de –3 a 1 grados Celsius

• Región Centro: mínimas de 1 a 5 grados Celsius

• Región Cañera: mínimas de 5 a 9 grados Celsius

• Región Sur: mínimas de 7 a 11 grados Celsius

• Zona del Altiplano: mínimas de –2 a 2 grados Celsius

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó recientemente su pronóstico extendido a 96 horas, señalando que la tercera tormenta invernal de la temporada, en combinación con los frentes fríos números 30 y 31, provocará un marcado descenso de las temperaturas a lo largo del país durante el fin de semana y hasta el martes.

Para la región noreste (que incluye a Tamaulipas) se pronostican condiciones de frío con evento de Norte y rachas de viento de hasta 70 a 90 kilómetros por hora, lo que intensificará la sensación térmica.

Aunque en gran parte de Tamaulipas no se esperan heladas extremas como en otras entidades norteñas, el ambiente frío podría llegar a ser significativo durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas más expuestas al viento y a la permeabilidad de la masa de aire polar que impulsa a los frentes fríos.

Ante este panorama, el llamado de las autoridades estatales y municipales es mantenerse informados a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones de protección civil y hacer uso de los refugios temporales habilitados en caso de no contar con las condiciones adecuadas en los hogares para enfrentar el descenso térmico.

Las personas adultas mayores, niñas y niños, así como quienes padezcan enfermedades respiratorias, están entre los grupos más susceptibles a sufrir efectos adversos por las bajas temperaturas.

La coordinación de los 43 refugios estará a cargo de los gobiernos municipales en conjunto con la Secretaría de Bienestar y diversas instancias de asistencia social, que han preparado espacios con cobijas, colchonetas y atención básica para quienes lo necesiten.

Además, se informó que se reforzarán los monitoreos en zonas públicas y carreteras para auxiliar a personas en situación de calle.

Las autoridades reiteran que estas acciones forman parte de la fase inicial de respuesta ante la tormenta invernal, por lo que están listas para ampliar la atención si las condiciones climáticas así lo demandan.