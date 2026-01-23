Taxi choca contra muro de contención en la carretera Tampico–Mante

Los hechos se registraron a la altura de la colonia Río Tamiahua, mejor conocida como kilómetro 40.

Por Oscar Figueroa

La Razón

Un fuerte accidente vial ocurrió la noche de este jueves sobre la carretera Tampico–Mante, en Altamira.

Un automóvil habilitado como taxi chocó con el muro de contención que está en medio de la carretera.

El impacto dejó a la unidad con severos daños materiales, ya que el impacto fue frontal, se desconoce si hubo personas lesionadas.

Automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso a los números de emergencia al detectar el vehículo Nissan March siniestrado.

Los testigos alertaron sobre la magnitud de los daños visibles en la parte frontal de la unidad de transporte público.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional División Caminos y diversos cuerpos de auxilio para asegurar el área y tomar conocimiento.

Para evitar accidentes, se ha contemplado ampliar el muro de contención para que los automovilistas no crucen enfrente de la colonia, ya que los accidentes vehiculares son frecuentes.