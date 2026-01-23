Tragedia en Matamoros: fallece persona durante incendio en maquiladora Spellman

Las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y las condiciones en las que ocurrió el derrumbe.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZON

Durante la madrugada de este día se registró un trágico incendio en la maquiladora Spellman, ubicada en el municipio de Matamoros.

De acuerdo a la vocería de seguridad de Tamaulipas, el saldo hasta el momento es el fallecimiento de una persona y dos lesionados.

Según los primeros reportes, la persona fallecida perdió la vida mientras realizaban labores de atención a la emergencia, luego de que una estructura del inmueble colapsara y les cayera encima.

Las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y las condiciones en las que ocurrió el derrumbe. Asimismo, corporaciones de auxilio y dependencias municipales expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas, reconociendo la labor y el sacrificio de quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber.