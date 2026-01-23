Urge CANACO el regreso de la Policía Municipal a Tampico

El presidente del organismo empresarial advirtió que es necesaria una corporación local con presencia permanente en zonas comerciales

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Tras registrarse al menos cuatro hechos delictivos en menos de 24 horas en distintos puntos de la ciudad, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Tampico urgió a que se retome la Policía Municipal como una medida inmediata para reforzar la seguridad.

El presidente del organismo empresarial, Eduardo Manzur Manzur, advirtió que es necesaria una corporación local con presencia permanente en zonas comerciales, turísticas y colonias con mayor incidencia delictiva, que además trabaje de manera coordinada con autoridades estatales y federales.

“Necesitamos implementar la Policía Municipal que tenga presencia en las principales zonas comerciales, turísticas y también en las colonias donde haya mayor índice delictivo, que coadyuven con las corporaciones nacionales y estatales según sea el ilícito”

El líder empresarial reconoció que los delitos registrados son casos aislados; sin embargo, señaló que la trascendencia de presuntas armas de fuego en el reciente asalto a una tienda de conveniencia en la zona centro obliga a una investigación a fondo.

“Es el factor sorpresa es muy lastimoso que sea en cualquier parte. Ocurrió en la zona no es ni más grave ni menos grave que suceda en otra zona. Lo grave no es dónde sucede, lo grave es que sucede. Quien se atreva a delinquir debe ser capturado”

Manzur Manzur indicó que este tipo de hechos generan preocupación en el sector comercial, por lo que solicitarán, a través de las Mesas de Seguridad, mayor presencia de elementos de los tres niveles de gobierno, así como acciones concretas y visibles.

“Sí es muy lamentable que esto suceda como ha sucedido en otras ocasiones que afectan las cortinas, ya vimos que rompen las paredes los boqueteros y se meten, son pocos casos, pero nos preocupan y nos ocupan… soluciones más concretas. Aquí en el primer cuadro se han invertido gran cantidad en cámaras sería relativamente fácil la detención de estos sujetos»

El líder de CANACO consideró necesario que las 24 horas se redoble la vigilancia de la Guardia Estatal en la zona centro, al señalar que la percepción de seguridad en el sur de Tamaulipas ha mejorado gracias a estrategias focalizadas.

Finalmente, Manzur Manzur señaló que la seguridad es un trabajo permanente, ya que el factor sorpresa suele jugar a favor de quienes delinquen si no existe vigilancia constante.