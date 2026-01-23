VIDEO: Cameron Smotherman se desploma tras dar el peso y cancelan su pelea

El peleador de peso gallo Cameron Smotherman se desmayó momentos después del pesaje oficial en Las Vegas. Aunque cumplió con la báscula, la UFC optó por cancelar su combate como medida preventiva.

ESTADOS UNIDOS.-bEl pesaje previo a UFC 324 dejó una imagen que volvió a encender las alarmas sobre los límites físicos de la reducción extrema de peso en las artes marciales mixtas. El peleador de peso gallo Cameron Smotherman se desplomó momentos después de cumplir con la báscula, situación que obligó a cancelar su combate programado para este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Smotherman, con marca profesional de 12-6, tenía pactado enfrentarse a Ricky Turcios, pero el enfrentamiento quedó descartado tras el incidente ocurrido durante el pesaje oficial del viernes por la mañana. El estadounidense registró 135.5 libras, dentro del límite permitido para la división gallo, y dio unos pasos al alejarse de la báscula antes de perder el equilibrio y caer al suelo frente a los asistentes.

Personal médico ingresó de inmediato al área y Smotherman fue retirado en camilla para ser evaluado. Aunque el peleador fue atendido de manera oportuna, la organización optó por cancelar el combate como medida preventiva. Turcios, por su parte, también cumplió con el peso reglamentario y quedó a la espera de una posible reprogramación que, hasta el momento, no ha sido anunciada.

La escena volvió a poner bajo escrutinio una práctica habitual en la UFC y en los deportes de combate en general: la reducción agresiva de peso en los días previos al pesaje. No es raro que los atletas pierdan más del 10 por ciento de su peso corporal mediante deshidratación extrema, con el objetivo de competir en una categoría inferior y recuperar masa y líquidos en las horas previas a la pelea. Sin embargo, los riesgos físicos asociados a este proceso han sido ampliamente documentados y continúan generando debate dentro del deporte.

Hasta ahora, la UFC no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado de salud de Smotherman. El peleador suma tres apariciones dentro de la organización, con un balance de una victoria y dos derrotas, y este episodio representa un freno inesperado en un momento clave de su carrera.

El pesaje también dejó otros episodios relevantes. El excampeón de peso mosca Deiveson Figueiredo no dio el peso al excederse por 2.5 libras en su combate frente a Umar Nurmagomedov, mientras que Alex Perez registró el mismo sobrepeso para su pelea ante Charles Johnson. En ambos casos, los peleadores fueron sancionados con una multa del 25% de su bolsa, aunque los combates se mantienen en la cartelera.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR