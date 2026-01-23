VIDEO: Carlos Bonavides revela que tiene una hija secreta

El famoso actor de telenovelas habló en una entrevista y sorprendió a todos con sus declaraciones

MÉXICO.- El actor de telenovelas y comediante, Carlos Bonavides, dio de qué hablar en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista en la que habló sobre la existencia de una hija secreta. El famoso de 85 años dio detalles de cómo ha sido el proceso.

A lo largo de su carrera, Carlos Bonavides es considerado una de las grandes figuras del espectáculo gracias al trabajo que realizó en las telenovelas «Simplemente María», «Dos mujeres, un camino», «Cómplices al rescate» y «Cuna de lobos», por lo que sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

El actor es de los favoritas. Foto: Especial

Carlos Bonavides tiene una hija

En entrevista con Matilde Obregón, el actor y comediante, Carlos Bonavides, confesó que, después de la pandemia por el coronavirus Covid-19, descubrió que tenía una hija secreta. El famoso de 85 años contó detalles de lo sucedido.

En la plática, el protagonista de «Simplemente María» dijo que no conoce personalmente a su hija, pero en una fotografía comprobó el parecido físico que tienen. Detalló que mantienen comunicación y su relación poco a poco va siendo más cercana.

“Ahorita tengo una hija que no conozco, que quiero conocer, que es doctora y se acaba de casar”, sentenció.

En otra parte de la entrevista, Carlos Bonavides dijo que su hija desconocida surgió de un amorío en una visita a Tijuana, Baja California. El comediante aseguró que fue en «una noche de copas, una noche loca».

Contrario a lo muchos pensaban, el comediante de 85 años confesó que le emocionó mucho saber que tenía otra hija. Carlos Bonavides dijo que actualmente tiene buena comunicación con su hija, quien recientemente se casó y es doctora.

“Me emocioné, me emocioné mucho y tengo que ir a verla. Sí, ya hablamos y todo», explicó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO