Accidente en el Corredor Urbano deja a joven gravemente lesionada

De acuerdo con los primeros informes, las jóvenes se dirigían de la zona de playa hacia el municipio de Altamira cuando ocurrió el percance.

Por José Luis Rodríguez Castro

La Razón

Una joven resultó gravemente lesionada luego de que el vehículo en el que viajaba junto con dos amigas se impactara contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Corredor Urbano, en Ciudad Madero.

El accidente se registró alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando las tres mujeres se desplazaban a bordo de un Mazda color gris y, al tomar la curva ubicada a la altura de las gasolineras, la conductora perdió el control de la unidad, saliéndose del camino y estrellándose contra el poste, quedando el automóvil entre la maleza.

A consecuencia del fuerte impacto, una de las ocupantes salió proyectada por la ventanilla, quedando atrapada debajo del poste, el cual cayó tras el choque, provocándole lesiones de consideración. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, ya que se encontraba inconsciente y con signos de desorientación.

Elementos de Tránsito de Ciudad Madero realizaron maniobras para mover el pesado poste y liberar a la joven, quien posteriormente fue trasladada de urgencia a un hospital para su atención médica. Las otras dos ocupantes del vehículo resultaron ilesas y permanecieron en el lugar para rendir su declaración ante las autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, las jóvenes se dirigían de la zona de playa hacia el municipio de Altamira cuando ocurrió el percance. El área fue acordonada mientras personal de la autoridad investigadora realizaba las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.