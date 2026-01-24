Afinan ruta accesible para nueva camioneta rumbo a mercados municipales de Tampico

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Autoridades municipales sostuvieron una reunión de trabajo con el delegado de Transporte en el sur de Tamaulipas, Francisco Gojon Medina, para avanzar en un proyecto estratégico de movilidad enfocado en facilitar el acceso a los mercados municipales Ávila Camacho y Tampico.

Durante el encuentro se trabajó en el diseño de una ruta accesible para la nueva camioneta Ford Transit 2026, que permitirá a la ciudadanía contar con una opción cómoda y eficiente para trasladarse a estos centros de abasto, considerados clave para la economía local.

Se informó que la ruta ya cuenta con la autorización correspondiente y que el delegado de Transporte recibió toda la información técnica necesaria para su implementación.

En los próximos días se realizarán adecuaciones en algunas vialidades, así como la colocación de señalética para garantizar un funcionamiento ordenado y seguro.

Una vez concluidos estos trabajos, el servicio iniciará de manera inmediata.

Con esta acción, las autoridades reiteraron su compromiso de mejorar la movilidad urbana y fortalecer la actividad comercial en Tampico.