Asesinan a exjugador de los Raiders; su cuerpo fue encontrado en un campamento

Kevin Johnson también formó parte de equipos como Patriots, Minnesota y Philadelphia Eagles

ESTADOS UNIDOS.- La NFL se encuentra de luto a menos de un mes de que se realice el Super Bowl 2026 el próximo 8 de febrero. Se dio a conocer el lamentable asesinato de Kevin Johnson, reconocido exjugador de la liga, quien habría sido apuñalado en un campamento para personas sin hogar en Los Ángeles, California.

Las autoridades acudieron al lugar tras el reporte del hallazgo de un cuerpo y constataron que se trataba del exliniero defensivo de 55 años. La policía local investiga el caso como un homicidio, ya que el cuerpo presentaba traumatismo craneoencefálico y heridas de arma blanca; presuntamente, fue golpeado y apuñalado en el sitio donde residió sus últimos meses de vida.

El ex DL de la #NFL Kevin Johnson murió en un sitio de homeless, donde vivía. Su muerte es investigada por la policia por qué fue apuñalado. Johnson de 55 años tenía problemas de salud mental y no sería raro que hubiera padecido CTE #RIP pic.twitter.com/R6vu7ohjLZ — 🏆 Juan Carlos Vázquez (@elnarrador) January 23, 2026

Querido exjugador de los Raiders fue asesinado a puñaladas en un campamento para indigentes

La familia del deportista confirmó que Johnson enfrentó diversos problemas de salud en los últimos años. Una de las principales hipótesis es que sufrió un traumatismo cerebral derivado de su carrera deportiva, lo que pudo influir en su decisión de vivir en un campamento.

Kevin Johnson fue seleccionado en el Draft de 1993 y su carrera despuntó en equipos como los Philadelphia Eagles y los Oakland Raiders (ahora conocidos como Las Vegas Raiders) hasta 1997; también formó parte de los Patriots y Minnesota. Aunque su muerte ocurrió el pasado miércoles 21 de enero, fue hasta ahora cuando la noticia de su deceso en Willowbrook trascendió a los medios internacionales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO