Claudia Sheinbaum supervisa la construcción del nuevo Hospital ISSSTE Tampico

La construcción del nuevo hospital del ISSSTE comenzó en diciembre de 2022 en el sexenio pasado encabezado por el ex presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo al que ingresó aproximadamente a las 11:35 horas de este sábado al nuevo Hospital General del ISSSTE en la avenida Manrique Torres Miranda en Colinas de San Gerardo de Tampico en donde era esperada por Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas acompañado de su esposa, María de Villarreal, presidenta del sistema DIF Estatal.

A bordo de una camioneta suburban negra, Sheinbaum Pardo salió por la ventana de copiloto para atender a las personas que le esperaban y entre empujones querían que diversas demandas fueran atendidas a quienes pedía tener cuidado con una adulta mayor que se encontraba cerca de la unidad.

La construcción del nuevo hospital del ISSSTE comenzó en diciembre de 2022 en el sexenio pasado encabezado por el ex presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La obra se encuentra en la fase final de equipamiento y podría inaugurarse en el primer cuatrimestre de este año, para reforzar de manera la atención médica en el sur de Tamaulipas.

Ubicado en el fraccionamiento Colinas de San Gerardo, este hospital representa una inversión superior a los 2 mil 300 millones de pesos y está diseñado para atender no solo a pacientes de Tampico, sino también del sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y la Huasteca Potosina, convirtiéndose en un punto de referencia regional en salud pública.

El complejo contará con 150 camas censables, quirófanos totalmente equipados, áreas de hemodinamia, hemodiálisis, tomografía y resonancia magnética, así como Unidades de Cuidados Intensivos para adultos y neonatos.

Además, dispondrá de helipuerto para traslados de emergencia y permitirá la generación de alrededor de mil empleos médicos y de enfermería, fortaleciendo tanto la atención como la economía local.

La obra civil registra un avance de más de 90 por ciento y actualmente se encuentra en la etapa de instalación de equipo médico.

Los equipos de aire acondicionado han sido puestos en operación para corroborar su correcto funcionamiento.

La apertura, programada para este cuatrimestre de 2026, se realizará de manera coordinada con el Hospital Civil de Ciudad Madero, marcando un antes y un después en la infraestructura hospitalaria del sur de Tamaulipas.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo salió cerca de 50 minutos después a las 12:21 horas del nuevo Hospital del ISSSTE en Tampico en donde pidió a la ciudadanía que se acercara para darle a conocer sus peticiones;

posteriormente continuar con su gira por Reynosa y Nuevo Laredo en la frontera de Tamaulipas.