Confirman caso de gusano barrenador en mascota de Ciudad Madero; descartan brote

Por José Luis Rodríguez Castro

La Razón

Un caso positivo de gusano barrenador fue confirmado en una mascota en Ciudad Madero.

Las autoridades estatales descartaron que exista un brote activo y aseguraron que la situación se encuentra bajo control, de acuerdo con datos proporcionados por la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas.

La información fue confirmada por el subsecretario Cuauhtémoc Amaya García, quien detalló que el caso fue detectado el pasado lunes 19 de enero, luego de que personal especializado que realizaba labores en Tampico fue notificado sobre un perro de una vivienda particular en Ciudad Madero que presentaba una herida aparentemente provocada por el roce de una prenda.

Tras ser trasladada la mascota a una clínica veterinaria, se confirmó la presencia de larvas de la mosca causante del gusano barrenador, por lo que se aplicó de inmediato el tratamiento correspondiente, logrando controlar la infección sin que se reportaran complicaciones mayores, según los datos proporcionados por la dependencia estatal.

El funcionario precisó que se trata de una mascota doméstica y de un caso aislado, atendido oportunamente, por lo que no existe riesgo sanitario generalizado ni condiciones que indiquen un brote en la región sur del estado.

Asimismo, informó que como parte de las acciones preventivas, se mantiene vigilancia sanitaria y se brinda tratamiento preventivo a equinos, principalmente a los utilizados por carretoneros, con el objetivo de evitar la propagación del parásito.

Finalmente, Amaya García exhortó a la población a revisar de manera constante a sus mascotas, especialmente si presentan heridas, inflamación o cambios en la piel, y a acudir de inmediato con un veterinario para evitar complicaciones y posibles contagios.