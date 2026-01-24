INE apuesta por juegos digitales para formar ciudadanía en Tampico y Madero

Dichas plataformas están diseñadas para combinar aprendizaje, participación y diversión.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Con el objetivo de fortalecer la cultura democrática desde edades tempranas, el Instituto Nacional Electoral (INE) impulsa en Tampico y Ciudad Madero el uso de plataformas digitales lúdicas como herramientas para la formación cívica de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Esta estrategia forma parte del Plan de Ejecución de la Estrategia Nacional de Educación Cívica (ENCÍVICA) 2024-2026, mediante la cual el INE promueve la construcción de ciudadanía a través de recursos pedagógicos adaptados a entornos digitales, como “Faro Democrático” y “Juegos Interactivos”.

Dichas plataformas están diseñadas para combinar aprendizaje, participación y diversión, y se sustentan en el mandato constitucional del Instituto de promover la educación cívica, establecido en los artículos 30 y 41 de la Constitución, así como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 08 Distrito Electoral Federal, Mariana Guadalupe Domínguez Pérez, convocó a las instituciones educativas públicas y privadas de Tampico y Ciudad Madero a incorporar estas herramientas en sus contenidos académicos.

“Se trata de recursos atractivos que permiten a las y los estudiantes aprender sobre valores democráticos de manera dinámica y acorde a las nuevas formas de interacción digital”, expresó.

Dijo que de octubre de 2025 a la fecha, el INE ha sostenido acercamientos con escuelas de distintos niveles educativos, logrando la firma de convenios de colaboración con la Escuela Secundaria No. 1 “Melchor Ocampo” de Ciudad Madero y la Escuela Secundaria No. 3 “Club de Leones” de Tampico.

Las plataformas “Faro Democrático” y “Juegos Interactivos” se encuentran disponibles en línea y pueden utilizarse desde teléfonos celulares, tabletas y computadoras.

Para mayores informes, el INE pone a disposición la 08 Junta Distrital Ejecutiva, ubicada en la colonia Altavista de Tampico, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.