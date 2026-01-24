Llevan alegría y sonrisas a la niñez de la Revolución Verde con Juguetón 2026

Por José Luis Rodríguez Castro

La Razón

Entre risas, aplausos y rostros llenos de ilusión, el Grupo 4 de Octubre y la Sección Uno realizaron la entrega de juguetes en la colonia Revolución Verde, donde cientos de familias se reunieron para ser parte del Juguetón 2026, una jornada dedicada a llevar alegría a la niñez maderense.

Desde las nueve de la mañana, niñas y niños comenzaron a llegar acompañados de sus padres, siendo recibidos por los payasitos Toto y Súper Archi, así como por botargas de temporada, que con bailes, juegos y fotografías hicieron del evento una verdadera fiesta.

De acuerdo con los organizadores, alrededor de mil menores de las colonias Revolución Verde, Ampliación Revolución Verde y El Contadero fueron beneficiados con la entrega de obsequios, en un ambiente de convivencia y unión familiar.

Emilio Nathaniel Juárez Rodríguez, en representación del presidente del Grupo 4 de Octubre, Esdras Romero Verga, destacó que esta actividad surge de la iniciativa de su dirigente, así como de María Fabiola Rodríguez Saucedo, secretaria general de la Sección Uno, con el propósito de acercarse a las familias y compartir un momento de felicidad con quienes representan el futuro de la sociedad.

Señaló que más allá de los juguetes, el mensaje es brindar cercanía, apoyo y esperanza, reafirmando que ayudar no es solo un acto solidario, sino una responsabilidad con la comunidad y, especialmente, con la niñez.

Añadió que el Grupo 4 de Octubre mantiene durante todo el año acciones altruistas, así como actividades deportivas y culturales, enfocadas en fortalecer el tejido social, promover valores y contribuir al desarrollo integral de las colonias de Ciudad Madero.