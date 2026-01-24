Muere joven conductor tras ser aplastado por su propio vehículo en la colonia Mariano Matamoros de Cd. Victoria. Tenía 21 años.

Elementos de la Cruz Roja arribaron de manera inmediata para brindarle los primeros auxilios a un joven identificado como Andrés, de 21 años de edad.

Por. Fotos y texto:

Alejandro Dávila

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Víctima de un traumatismo de cráneo y múltiples lesiones internas, un joven conductor perdió la vida luego de ser aplastado por su propio vehículo, el cual volcó tras impactarse contra la banqueta.

Este fatal accidente se registró poco después de la medianoche sobre la calle Constitución, entre Venustiano Carranza y Leyes de Reforma, en la colonia Mariano Matamoros.

Debido a que presentaba graves lesiones internas, los socorristas lo trasladaron de urgencia a la sala de emergencias del Hospital General, donde falleció alrededor de las 2:10 de la madrugada a consecuencia de las mismas.

El reporte elaborado por el Departamento de Tránsito reveló que el ahora occiso conducía en aparente estado de ebriedad un vehículo Nissan Platina, desplazándose de norte a sur.

Al llegar al cruce de las calles mencionadas, el automóvil se impactó contra el cordón de la banqueta, provocando que la unidad volcara sobre su lado izquierdo.

Lamentablemente, al ladearse el vehículo, el joven salió expulsado por la ventanilla y fue aplastado, sufriendo lesiones internas que, dos horas después de su ingreso al hospital, le costaron la vida.