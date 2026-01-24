Mujer se vuelve viral por trabajar como botarga del Dr. Simi para pagar sus estudios

A través de las redes sociales, esta mujer se convirtió en la inspiración de muchas estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo, pues logró sus sueños gracias a una botarga

MÉXICO.- Una creadora de contenido identificada como Jocelyn en las redes sociales, dio a conocer que terminó sus estudios y por fin llegó el gran día de su graduación, donde recibió un diploma completamente uniformada con toga y birrete, el sueño de todos los que comienzan la universidad.

El video se hizo viral, pero fue por su tremenda historia de superación y esfuerzo, pues como muchos jóvenes, tuvo que trabajar mientras estudiaba para ayudarse un poco. Lo más curioso de todo fue el trabajo que desempeñaba, mismo que fue como botarga del Dr Simi en una farmacia, donde tenía que bailar en la calle, además de atraer a los clientes a la sucursal para que compraran.

«Gracias a Dios por terminar una etapa más en mi vida, gracias a mis papás que estuvieron conmigo a lo largo de todo este trayecto llevándome por un camino para ser una mejor mujer, independiente y capaz de cualquier cosa. Terminé una etapa para comenzar nuevas cosas que vienen en mi vida, gracias gracias gracias!», escribió en sus redes sociales.

Así lo publicó en las redes sociales. Crédito: @joss03._

Estudiante se viraliza por trabajar como el Dr Simi

En el video se puede ver que la mujer no solamente llegó al final de su carrera en la Universidad Autónoma de Coahuila, tambiénlo hizo como uno de los mejores promedios de su generación, ya que fue la elegida para dar el discurso frente a todos sus compañeros, y esto solamente lo logran los mejores alumnos o alumnas.

«Felicidades por tu graduación», le escribió en los comentarios Víctor González Herrera, empresario mexicano que se desempeña actualmente como el director general de Farmacias Similares, además de ser el presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor. Es decir, su jefe de jefes.

Estos fueron algunos de los comentarios más populares en la publicación:

Ya decía yo que ese perreo intenso no podría venir de un hombre, ¡Felicidades!

En general quiero mucho al dr simi pero el saber que detrás de esa botarga hubo una chica que ahora está cumpliendo sus sueños me llena de orgullo

Felicidades por tu esfuerzo a través de este tiempo, mereces puras cosas buenas y espero la vida te llene de ellas, te mando un abrazo

No te conozco pero lloré de orgullo jajaja, muchas felicidades!

Si de por sí ya amaba al Dr. Simi, ahora con este video mi amor por él ha aumentado

Creo que muchas nos sentimos orgullosas de ti sin conocerte, muchas felicidades y que tengas mucho éxito en tu vida

Toda una inspiración esa dr simi

A mis niños les encantan las botargas del Dr. simi. Siempre pasan y lo saludan Felicidades por cumplir tus sueños chica hermosa!!!

