Pronostican que pegará frente frío 30 con temperaturas bajo cero en Tamaulipas

Los efectos más severos del sistema frontal se concentrarán en la región Norte.

Por Antonio H. Mandujano

El frente frío número 30, impulsado por una masa de aire ártico, cruzará Tamaulipas durante este sábado y domingo, generando un marcado descenso térmico en todo el estado, con riesgo de heladas y temperaturas mínimas bajo cero, principalmente al amanecer del lunes y martes, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil con base en datos del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el pronóstico oficial, los efectos más severos del sistema frontal se concentrarán en la región Norte, donde se advierte alto riesgo de heladas, especialmente en zonas rurales.

En esta región se prevé que las temperaturas mínimas desciendan hasta los –4 grados Celsius, principalmente al amanecer del martes, acompañadas de evento “Norte” y fuerte sensación térmica por los vientos.

En la región Centro del estado, el frente frío provocará un fuerte descenso de temperatura, con mínimas que podrían alcanzar –1 grado Celsius durante la madrugada del martes, también con riesgo de heladas en áreas del campo.

Las condiciones estarán acompañadas de cielo medio nublado, lloviznas aisladas y rachas de viento propias del evento “Norte”.

Para la región Sur y la zona Cañera, aunque el frío será menos extremo, Protección Civil advierte un descenso moderado a fuerte de las temperaturas.

En la región Cañera se estiman mínimas de 5 grados Celsius, mientras que en la zona Sur del estado el termómetro podría descender hasta los 6 grados Celsius, principalmente en áreas rurales durante el amanecer del martes.

Las autoridades estatales señalaron que los efectos del aire ártico se mantendrán hasta el martes, por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente con niñas y niños, personas adultas mayores y sectores vulnerables, así como a mantenerse informados a través de los avisos oficiales de Protección Civil.

Asimismo, se reiteró el llamado a reportar cualquier situación de riesgo al 911 o directamente a la Coordinación Estatal de Protección Civil, ante la posibilidad de afectaciones derivadas de las bajas temperaturas, heladas y vientos asociados al frente frío 30.