Refuerzan vacunación por sospechas de sarampión

La Secretaría de Salud de Tamaulipas intensificó la vacunación tras detectar seis casos probables de sarampión, de los cuales dos continúan en estudio

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Ante la detección de casos probables de sarampión en el estado, la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) reforzó y actualizó las estrategias del programa permanente de vacunación, con el objetivo de incrementar las coberturas y contener riesgos epidemiológicos en la población.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que en lo que va de 2026 se han reportado seis casos probables de sarampión en los distritos de Victoria, Padilla y Altamira; cuatro ya fueron descartados y dos permanecen en estudio, por lo que se activaron de inmediato los cercos epidemiológicos y vacunales en las zonas involucradas.

Durante una reunión regional con los titulares de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, Hernández Navarro llamó a intensificar las acciones de vacunación contra el sarampión, el Virus del Papiloma Humano (VPH) y las enfermedades de la temporada invernal, que incluyen influenza, COVID-19 y neumococo.

El funcionario destacó que las acciones se realizan de manera coordinada con el IMSS Bienestar y todo el sector salud, con respaldo del gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, el cual destina los recursos necesarios para proteger a la población y alcanzar las metas establecidas en cada municipio.

En el encuentro, realizado de forma virtual con representantes de las zonas norte, centro y sur del estado, se informó que la cobertura de vacunación en menores de un año supera el 80 por ciento en Tamaulipas, principalmente en la aplicación de biológicos como BCG, hepatitis B, hexavalente, neumococo 13 y rotavirus.

En cuanto a la vacuna contra el VPH, aunque algunos distritos ya superaron el 95 por ciento de cobertura, se determinó reforzar las estrategias en municipios con rezago para ubicar a la población objetivo.

Respecto a la campaña de vacunación de temporada invernal, vigente hasta los primeros días de abril, la Secretaría de Salud anunció que se intensificarán los barridos casa por casa, así como en guarderías y casas hogar, para localizar a niñas y niños de 6 a 59 meses, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades.

La reunión de análisis y estrategia se llevó a cabo en las instalaciones centrales de la Secretaría de Salud y contó con la participación de directivos estatales y representantes del sector salud, quienes coincidieron en la necesidad de mantener vigilancia epidemiológica y fortalecer la prevención mediante la vacunación.