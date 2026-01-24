Remodela SOP estatal libramiento Emilio Portes Gil

Por Antonio H. Mandujano

Para quienes a diario circulan por el libramiento Emilio Portes Gil, al poniente de Ciudad Victoria, las vueltas largas y los rodeos interminables están por quedar en el pasado.

Y es que con una inversión de entre 10 y 12 millones de pesos, el Gobierno de Tamaulipas avanza en una serie de adecuaciones viales que permitirán a los automovilistas cambiar de sentido sin tener que revirar su camino hasta entronques lejanos, además de mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito en esta importante arteria de la capital de Tamaulipas.

El secretario de Obras Públicas del estado, Pedro Cepeda Anaya, informó que los trabajos se concentran en distintos tramos del libramiento, particularmente en la zona de Tamatán y el sector qué rodea la colonia América Villarreal y otras aledañas a la periferia, donde se realizan conexiones viales, recarpeteo y adecuaciones a los camellones centrales.

“Se está mejorando el libramiento, hay tramos donde se estaba echando, vamos a recarpetear, vamos a levantar también los cordones porque ya con los recarpeteos el cordón está quedando pequeño”, explicó a Expreso, Cepeda Anaya.

Uno de los objetivos principales es evitar cruces indebidos que han generado accidentes, sobre todo de motociclistas.

Por ello, se están reforzando los cordones y camellones.

“Para evitar que se crucen porque hay muchos accidentes de motociclistas donde se cruzan por los camellones, estamos mejorando todos los cordones en ese libramiento”.

Cepeda Anaya destacó también que estas modificaciones permitirán habilitar retornos más cercanos y funcionales, eliminando la necesidad de avanzar hasta puntos distantes para cambiar de sentido.

Y es que en sentido figurado, explicó como es que los muchos conductores tenían que irse hasta retornos lejanos para regresar a su zona cuando no debe de ser así.

“Si venias de Tamatán, teníamos que ir casi hasta el 40 Juárez y ahora para eso va a servir también”, comentó.

Así también finalizó diciendo que esta obra forma parte de una tercera etapa de intervención en el libramiento, el cual tenía años sin recibir mantenimiento integral.