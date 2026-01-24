Reportan que un hombre se intentó quitar la vida en la colonia Lucio Blanco de Victoria

Por Alfredo Peña

EXPRESO – LA RAZÓN

Un hombre intentó quitarse la vida la mañana del sábado en la colonia Lucio Blanco, al poniente de Ciudad Victoria, por motivos que hasta el momento no han sido aclarados.

El reporte de auxilio se recibió aproximadamente a las 10:20 horas en la calle Ley Agraria con Nadadores, luego de que vecinos solicitaran la presencia de los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron oficiales de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, según los informes, la policía les negó el acceso a los paramédicos, por lo que se desconoce qué llevó al individuo a atentar contra su vida.

De acuerdo con información recabada, el individuo fue identificado como René Pérez, cuya edad se desconoce.

Tras una evaluación, los servicios de emergencia determinaron que se encontraba en buen estado y que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Pérez atentó contra su vida ahorcándose con una cuerda, pero afortunadamente el hecho no pasó a mayores.

Finalizado el servicio, tanto las autoridades policiales como el personal de emergencia se retiraron del lugar.