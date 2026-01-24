Sheinbaum inicia gira en Tampico; nuevo Hospital del ISSSTE se entregaría en abril

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, acompañado de María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, recibió la mañana de este sábado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien inició su gira de trabajo en el nuevo Hospital del ISSSTE en Tampico.

Durante el arranque de la supervisión, el mandatario estatal estimó que el nosocomio podría ser entregado en el mes de abril, para brindar atención a la derechohabiencia del ISSSTE del sur de Tamaulipas y la región Huasteca.

“El avance es del 87.90 por ciento y muy seguramente en abril estará listo, al mismo tiempo que también se desarrolla el nuevo Hospital del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero”

Villarreal Anaya expresó que las obras hospitalarias en la zona sur forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura de salud y ampliar la cobertura médica en la región.

“Estos son hospitales que, en la visión de la presidenta, en un futuro se integrarán para dar servicio a todos los mexicanos y, en este caso, a los tamaulipecos de toda la región”

Durante la visita, el gobernador atendió a la ciudadanía que se encontraban en el nosocomio, quienes aprovecharon la presencia de las autoridades para plantear diversas inquietudes relacionadas con servicios y atención médica.

La gira de trabajo de la presidenta Sheinbaum en Tamaulipas contempla la revisión de proyectos estratégicos en materia de salud, considerados prioritarios para ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios públicos en el estado.