Sheinbaum: la vivienda deja de ser negocio y vuelve a ser un derecho

Desde Reynosa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la vivienda es un derecho del pueblo y no un negocio. Al encabezar el programa Viviendas para el Bienestar, destacó que la Cuarta Transformación se sostiene en dos principios: justicia social y bienestar, con acceso a vivienda digna, salarios justos, salud y educación para todas y todos.

Por. Perla Reséndez

REYNOSA, Tam.- Antes de la Cuarta Transformación, la vivienda se había vuelto un negocio, cuando debe ser un derecho, afirmo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al presidir en Reynosa el programa Viviendas para el Bienestar.

“Nosotros luchamos durante años y seguimos luchando al frente de la presidencia junto a todos mis compañeros, por hacer justicia al pueblo de México, porque todas y todos puedan tener salario, justo, digno”.

Pero también por acceder a una escuela desde preescolar a la universidad de manera gratuita o acceder a la salud con medicamentos, “que pueda tener acceso a una vivienda, de acuerdo con sus ingresos, “ese es el sueño del pueblo de México, ese es el sueño de la Presidenta, y ese es el sueño de la cuarta transformación de la vida pública de México”.

Al continuar su gira de trabajo por Tamaulipas junto al Gobernador Américo Villarreal Anaya, la mandataria federal destacó que dos palabras caracterizan la cuarta transformación; justicia social, por la que el pueblo mexicano ha luchado desde la independencia con Hidalgo, con Juárez en la Reforma y en la Revolución Mexicana.

“La revolución significó la lucha por la democracia, sufragio efectivo, no reelección justicia y por un país soberano independiente, ese es el sueño del pueblo de México, ese sueño siempre se va a cumplir cuando el pueblo de México siga luchando por sus derechos por la justicia por la soberanía, gobierno y pueblo somos uno solo”.

Sheinbaum Pardo destacó que con la entrega de viviendas a precios, accesibles, viviendas dignas, se muestra esta justicia social, “el que le condonemos, le reestructuremos las deudas impagables del pasado a los derechohabientes del Fovissste y del Infonavit, es justicia, es que la gente pueda tener acceso a su vivienda”.

Desde esta ciudad de la frontera del país, la Presidenta Sheinbaum Pardo aprovechó para recordar que México, siempre va a ser un país libre, independiente y soberano, “y aquí en esa frontera es todavía más simbólico decirlo”.

“La Presidenta tiene claro sus principios, nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos, seguimos luchando por justicia social, por hacer realidad el bienestar, porque dije que hay dos palabras en la cuarta transformación, justicia y bienestar”.

Gobernador destaca que Tamaulipas es primer lugar en contratación de viviendas para el Bienestar

En su intervención, el Gobernador Américo Villarreal Anaya dio la bienvenida a la Presidenta Claudia Sheinbaum con quien por la mañana llevó a cabo un recorrido por el Hospital General del ISSSTE en Tampico que pronto entrará en servicio para atender a la población de cuatro estados en la Huasteca.

Sobre el programa de Vivienda para el Bienestar que en esta ocasión se entregan de manera siimbólica en Reynosa, el mandatario señaló que se trata de uno de los puntos donde existe la mayor necesidad de viviendas social en Tamaulipas.

Dijo que desde que se anunció el programa se trabaja con el Director General del Infonavit y autoridades municipales en la planeación y la organización para sumar a Tamaulipas a esta iniciativa.

Recordó que en la visita de la Presidenta en abril del año pasado en Matamoros, se colocó la primera piedra de las primeras 400 viviendas en ese municipio, y tras el compromiso inicial de construcción que pasó de 1 millón a 1 millón 800,000 viviendas por parte del Gobierno Federal, Tamaulipas también ajustó su meta a 80,000 viviendas.

“Quiero decirle que Tamaulipas ha sido un ejemplo y que ahora aquí en Reynosa, ya están firmadas y contratadas 12,000 viviendas para este 2026 en cinco desarrollos habitacionales”.

Agregando que la entidad “es hoy por hoy la mas avanzada en las metas del programa con el primer lugar nacional en la contratación de vivienda con el Infonavit, con más de 56,000 viviendas”.

La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que el programa Viviendas para el Bienestar consiste en la construcción de 1,800,000 nuevas viviendas, 1,800,000 mejoramientos de viviendas y un millón de escrituras.

Además de otros beneficios como liquidación de créditos y quitas que se realizan a través de FOVISSSTE e Infonavit.

Acompañaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel.

El Director General del Instituto del fondo nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza; el Director General de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras.

El Director general de Conagua, Efraín Morales López, el Director General del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Víctor Rubén Guzmán Dagnino; La Vocal Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Jabnely Maldonado Masa.

La coordinadora de Asuntos Gubernamentales Leticia Ramírez Amaya, así como beneficiarios de los diferentes programas de vivienda.