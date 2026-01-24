Taxi se impacta contra base de semáforo

El conductor resultó con golpes en algunas partes del cuerpo luego del fuerte impacto.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Dañado de la parte frontal, quedó un vehículo del transporte público tras estrellarse contra la base de un semáforo, en la avenida Hidalgo en Tampico.

El percance se registró antes del amanecer del sábado, en el cruce de esa arteria con la avenida Ejército Mexicano.

El coche involucrado es un Nissan Tiida en color negro, habilitado como taxi.

El vehículo transitaba de sur a norte a una velocidad inmoderada.

Al llegar a ese punto, el chofer perdió el control del volante para después chocar con la base de un semáforo ubicado en el camellón de la avenida Hidalgo.

Debido al golpazo, el frente del carro terminó destruido mientras que el operador sufrió algunas lesiones.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja base Tampico arribaron para valorar y atender al afectado.

Tomaron conocimiento del hecho vial, elementos de Tránsito del municipio porteño.

Bomberos municipales acudieron para cubrir con arena el aceite derramado sobre la vialidad.