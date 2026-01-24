UAT emite aviso preventivo ante la llegada del frente frío No. 30

Se prevé un descenso significativo de temperaturas y fuertes rachas de viento en Tamaulipas

POR. STAFF

Ciudad Victoria, Tamps.— La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) informó que se mantiene atenta al ingreso del frente frío número 30, el cual ocasionará un descenso importante de las temperaturas y la presencia de fuertes rachas de viento en diversas regiones del estado durante los próximos días.

De acuerdo con información emitida por Protección Civil, se estima que las temperaturas podrían alcanzar hasta los -4 grados centígrados en la zona fronteriza, mientras que en la zona centro del estado oscilarían entre 1 y 5 grados centígrados, condiciones que representan un riesgo para la salud, especialmente en grupos vulnerables.

Ante este escenario, la UAT exhortó a su comunidad estudiantil, académica y administrativa a mantenerse informada únicamente a través de los comunicados oficiales y a adoptar medidas preventivas para proteger su bienestar.

Entre las principales recomendaciones de autocuidado se encuentran: vestir en capas para conservar el calor corporal; cubrir adecuadamente cabeza, manos y pies; evitar el uso de ropa húmeda; mantenerse hidratados y procurar no exponerse a cambios bruscos de temperatura.

La máxima casa de estudios del estado reiteró que la salud y seguridad de su comunidad son una prioridad, por lo que continuará monitoreando la evolución de las condiciones climatológicas y difundirá información relevante en caso de que sea necesario implementar nuevas acciones preventivas.