Altamira habilita refugio temporal para proteger a mascotas del frío

El personal de la dependencia resguarda a ejemplares caninos y felinos vulnerables para brindarles un espacio seguro.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Ante el marcado descenso de las temperaturas, la Dirección de Bienestar Animal habilitará un refugio temporal pata perros y gatos en situación de calle. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Altamira, bajo la representación de Blanca Guzmán.

En este sitio, los animales reciben abrigo y los cuidados necesarios para garantizar su integridad física mientras persista el clima gélido.

Además del refugio, el programa incluye atención médica para cada uno de los ejemplares.

Para la dependencia la protección animal es fundamental para construir una sociedad más humana.