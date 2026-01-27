Amplían recepción de cartillas militares para Clase 2007 y remisos

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con el objetivo de facilitar el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Área del Servicio Militar Nacional del 15/o. Batallón de Infantería ampliará la recepción de Cartillas de Identidad Militar para jóvenes de la Clase 2007 y remisos, quienes podrán entregar su cartilla para su liberación durante el presente año.

La Comandancia del 15/o. Batallón de Infantería informó que se habilitarán tres fines de semana adicionales para la recepción de cartillas, los días: 1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero de 2026, en módulos instalados en distintos municipios de Tamaulipas.

La autoridad militar hizo un llamado puntual a los jóvenes que realizaron el trámite de la precartilla en 2025 y años anteriores, para que acudan a cumplir con esta obligación constitucional, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los módulos de recepción operarán en un horario de 08:00 a 13:00 horas, los días sábados y domingos, en las siguientes sedes:

15/o. Batallón de Infantería, ubicado en Avenida Rivera de Champayán s/n, colonia Tancol, municipio de Tampico.

Las presidencias municipales de: Ciudad Mante; González y Soto la Marina, Tamaulipas.

La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró la importancia de que los jóvenes atiendan esta convocatoria en tiempo y forma, a fin de evitar contratiempos posteriores en la liberación de su cartilla militar.