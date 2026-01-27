Conducir ebrio o a exceso de velocidad ya no tendrá descuento en Tampico

El Cabildo de Tampico aprobó por unanimidad la eliminación del 50 por ciento de descuento en multas de tránsito para infracciones consideradas de alto impacto

Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y poner freno a conductas que ponen en riesgo la vida de peatones y automovilistas, el Cabildo de Tampico aprobó por unanimidad la eliminación del 50 por ciento de descuento en multas de tránsito para infracciones consideradas de alto impacto.

Durante la cuadragésima novena sesión ordinaria la tarde de este martes, se autorizó determinar en qué casos ya no aplicará el beneficio contemplado en el artículo 209 del Reglamento de Tránsito y Transporte.

El secretario del Ayuntamiento, Carlos García Porres, explicó que el reglamento establece actualmente un descuento del 50 por ciento si la infracción se cubre dentro de los cuatro días posteriores, pero aclaró que el acuerdo aprobado delimita claramente las faltas excluidas de dicho beneficio.

“El presente punto trata de precisar para cuáles infracciones no aplicará el descuento al que hace alusión el artículo”

Entre las infracciones que ya no tendrán descuento se encuentran:

“Llevar niños en brazos, uso del celular al conducir, no hacer uso del cinturón de seguridad, estacionarse en lugar exclusivo para discapacitados, conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes u otra sustancia tóxica, exceso de velocidad al rebasar la permitida en la ciudad de 45 km/h, consumir bebidas embriagantes en el interior o sobre los vehículos, no obedecer las luces del semáforo y circular en zona comercial fuera de horario para vehículos de carga”

En relación con el exceso de velocidad, el presidente de la Comisión de Movilidad, Edgar Treviño Martínez, reconoció que existen avenidas donde la señalética permite un límite mayor.

“Creo que tenemos discos con 50 km/h en algunas avenidas… para verificar si todavía los tenemos y poner atención en eso”

Ante las dudas planteadas por integrantes del Cabildo, el director de Tránsito y Vialidad, Héctor Rodríguez Silva, explicó que el reglamento contempla ajustes en las vialidades.

“El reglamento de tránsito habla de un índice de velocidad, pero el mismo artículo estipula que si fuera necesario, como en principales avenidas Hidalgo, Universidad, bulevar López o carretera Tampico-Mante se puede incrementar. Hay lugares donde no tiene ningún señalamiento y el ciudadano debe ir a esa velocidad permitida”

Además del tema vial, el cabildo aprobó descuentos en cuotas para locatarios cumplidos de los mercados municipales.

En el mercado Tampico planta baja y módulos 1 y 2 de planta alta, la cuota se reducirá de 6 a 4 UMAS para quienes estén al corriente hasta 2025, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para locatarios de planta alta y módulos 1 y 2 al día en sus pagos, se otorgará 50 por ciento de descuento anual en 2026, pagando únicamente 2 UMAS.

Para concluir, se presentó el Programa Municipal de Promoción de la Salud 2024–2027, a cargo de Ofelia Cantú Rodríguez, directora de Servicios Médicos, y Marco Antonio Robles Mejía, director del Distrito de Salud para el Bienestar II, con el objetivo de lograr la certificación de Tampico como Municipio Saludable, el cual fue autorizado por el cuerpo edilicio.