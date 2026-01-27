DIF Altamira lleva abrigo y esperanza a Río Tamiahua

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Ante el descenso de temperaturas y con el firme compromiso de velar por el bienestar de las familias más vulnerables, el Sistema DIF Altamira, que encabeza la C.P. Rossy Luque de Martínez, llevó a cabo una jornada de apoyo en la comunidad de Río Tamiahua, donde se realizó la entrega de cobijas y papel higiénico.

Esta acción solidaria tuvo como objetivo brindar abrigo y respaldo a quienes más lo necesitan, reafirmando el mensaje de que ninguna familia está sola y todas cuentan con el DIF Altamira, especialmente en los momentos más difíciles del año.

Durante la entrega, se contó con la valiosa presencia del Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Francisco Pérez Ramírez, así como de la Coordinadora de Bienestar Social Zona Norte, Brittanya Bache Vega, quienes acompañaron y respaldaron esta importante labor social.

La presidenta del DIF Altamira destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente por estar cerca de la ciudadanía, subrayando que la labor del organismo no se detiene, y que en los días más fríos, la cercanía, la empatía y el apoyo humano se vuelven indispensables.

Con estas jornadas, el DIF Altamira refrenda su vocación de servicio y su compromiso de seguir trabajando con sensibilidad, llevando ayuda, abrigo y esperanza a cada rincón del municipio.