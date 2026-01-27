Diputados Locales morenistas Desesperados y desilusionados

GLOSAS/ MIGUEL GARAY ÁVILA

Por Miguel Garay Ávila

Parece que se adelantan a los tiempos, y probablemente si, pero la realidad es que los políticos están que “que ya se les hace tarde” y cada uno pica piedra de una u otra forma de acuerdo en el nivel que se mueven.

Pero no son pocos que desde hace cierto tiempo están tristes, decepcionados, amargados y con pocas o nada de ilusiones en su futuro político.

Así están por ejemplo los morenistas diputados locales tamaulipecos, unos que quisieran repetir, otros que ya no pueden pero quieren ser alcaldes en sus municipios o candidatos a diputados federales.

Andan así principalmente desde Nuevo Laredo hasta Tampico, pasando por Reynosa, Matamoros sobre todo y Victoria. Es decir, en los principales municipios del territorio cuerudo.

De esos que quisieran una candidatura, la inmensa mayoría se ha replegado al sentirse relegados y es raro el que se sigue moviendo, ejemplo claro HUMBERTO PRIETO HERRERA en Reynosa, aunque hay sectores que lo rechazan.

Donde más se sientes tristes los diputados locales, es en los municipios donde los actuales Alcaldes morenistas tienen la posibilidad de buscar reelección, casos concretos Tampico y Matamoros.

En este último municipio, nada tienen que hacer los diputados locales ELVIA EGUÍA, VÍCTOR GARCIA FUENTES ni ISIDRO VARGAS.

Ninguno de los tres ha recibido la mínima señal de que hay que hacer para los tiempos electorales que se acercan, ningún gesto de que se muevan por aquello de que se ofrezca echar mano de ellos.

Y es que es el municipio más seguro para una reelección por la firmeza en su cargo del actual Alcalde JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA.

Más aún, ninguno de los tres diputados locales mencionados, tienen cercanía con la actual administración municipal matamorense.

En Valle Hermoso, el “vedette” diputado local morenista ELIFA GÓMEZ nada tiene que hacer por el permanente rechazo que tiene de la sociedad lo que se palpó en su primera incursión como candidato a diputado local, aunque mejoró muy liberalmente en su segunda oportunidad. Y tan rechazado es que casi no se para en su distrito.

Y en Tampico, por la posibilidad de que sea la Alcaldesa MÓNICA VILLARREAL, la asignada para que busque su reelección, es parte de la guerra interna morenista en su contra, ante la poca posibilidad de que alguien distinto sea el abanderado o abanderada para buscar la Alcaldía jaiba.

FIRMEZA DE CARMEN LILIA

Es indudable el posicionamiento de que goza la Alcaldesa de Nuevo Laredo CARMEN LILIA CANTUROSAS, lo que ha trascendido mucho más allá de su municipio. Se ha hecho notar en todo Tamaulipas.

Y claro que eso no le gusta a la senadora ruidosa o ¿escandalosa? OLGA SOSA que aunque sea desde atrás de la barrera, trata de hacerse notar.

Para finalizar, seguirá frío estos días y arreciará nuevamente el fin de semana.

Ya veremos.