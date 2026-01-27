El dilema del cabecismo para dirigir al PAN

A BARLOVENTO/ TOMÁS BRIONES

Por. Tomás Briones

abarloventotam@gmail.com

En medio de la disputa de los cabecistas, divididos entre quienes esperan que “Truco” Verástegui regrese algo de lealtad a Francisco, el exgobernador, y quienes ya se alinearon con Omeheira López Reyna, exdirectora del DIF Estatal, el panismo del sur se mantiene a la expectativa. El interés está puesto, sobre todo, en lo que se viene el próximo año.

Mientras los cabecistas buscan retener los espacios que tienen en la dirigencia estatal del PAN, a través de una contienda en la que César “Truco” Verástegui ya no es el aspirante solitario, en el sur del estado se fortalece la figura de Chucho Nader, quien es actualmente el personaje más relevante del blanquiazul en Tamaulipas.

Chucho es el único en ganar una diputación federal por mayoría y de mantener altos niveles de popularidad ciudadana que se han incrementado en el último año, lo que amplió el impacto de su influencia más allá de la política y lo llevó al deporte, con el éxito logrado por el equipo de futbol Jaiba Brava, campeón de la Liga Expansión.

Volviendo al tema de la renovación de la dirigencia estatal panista, los fieles a Francisco e Ismael dieron muestras de apoyo a Omeheira, una mujer muy cercana a Mariana, la esposa del exgobernador, y una panista con trayectoria reconocida en la frontera.

En el contexto actual, el cabecismo residual está ante un dilema que no parece difícil de decidir: seguir apoyando a “Truco” Verástegui bajo el argumento de que hay un distanciamiento real con Francisco e Ismael, o dar todo el esfuerzo para sacar adelante la postulación interna de Omeheira López, como la carta más auténtica y cercana del cabecismo que se resiste a soltar lo que le queda en Tamaulipas.

Claro, Francisco e Ismael siguen controlando el Consejo Estatal y todavía tienen poder de decisión en la dirigencia del partido. Todos los diputados locales plurinominales pertenecen a ese grupo político y quieren continuar tomando las decisiones en el Comité Directivo, de cara a la designación de candidaturas en 2027 y 2028.

Digo que es un dilema de los cabecistas porque resulta imposible creer que entre “Truco” y los Cabeza de Vaca exista un rompimiento político después de tantos años de cercanía y lealtad. Bueno, Vicente, el hermano de César, es diputado local plurinominal gracias a esa relación, por ejemplo.

La duda estaría en seguir sosteniendo la narrativa del distanciamiento entre ambos o, de plano, poner todo el trabajo de la estructura de Francisco e Ismael en los municipios a favor de Omeheira, quien sí es una cabecista natural.

Lo que entiendo es que, dado que era demasiado evidente que César sigue sin romper sus lazos y su lealtad con el exgobernador, eso le estaba costando que los panistas creyeran en esa hipotética autonomía de “Truco” y, a final de cuentas, iba a resultar difícil convencer a los ciudadanos de que no es un emisario de Francisco.

La cofradía cabecista sigue empeñada en continuar controlando el partido, mantener posiciones en el Congreso, influir en las designaciones de candidaturas en 2027 y 2028, y tratar de impedir que quienes no sean de su grupo queden fuera del reparto.

Para eso necesitan manejar el Comité Estatal, el Consejo y todos los Comités Municipales que se pueda. La resistencia a dejar lo que una vez tuvieron y ahora no, es dura.

Sin embargo, en esta tozudez de no querer reconocer que sus mejores tiempos ya pasaron, llevan el costo de su proyecto: el panismo ya identificó a ambos aspirantes —“Truco” y Omeheira— como dos caras de una misma moneda, un mismo plan.

Uno jugando con la narrativa de un hipotético distanciamiento sin romper y ella, sin decirlo, actuando dentro de los parámetros de quien busca una posición de manera legítima, pero sin desmentir el origen político de su postulación: el cabecismo puro, ese que ya no ven bien ni los mismos panistas tradicionales.

EL AVISO SOBRE CUBA QUE APENAS ATENDIÓ MÉXICO

Hace días comentaba aquí que México había desplazado a Venezuela como el principal proveedor de petróleo de Cuba, de acuerdo con una investigación del periódico inglés The Financial Times, y decía que, en el contexto de ese momento, quizá convenía revisar esa situación.

Bueno, ayer el medio financiero estadounidense Bloomberg confirmó que México dejó de enviar los cargamentos de hidrocarburos a la isla, en donde el gobierno comunista sobrevive gracias a subsidios y regalos, como en este caso.

La decisión de la petrolera mexicana —la empresa privada más endeudada del mundo, por cierto— no ha sido explicada, pero todo indica que tiene que ver con las presiones ejercidas por el gobierno de Donald Trump para cercar al régimen dictatorial de Cuba, en su intento por forzar un cambio político, como se intentó en Venezuela en semanas recientes.

Como decía entonces, lo de Maduro fue un llamado de atención al gobierno para dejar de regalarle petróleo a Cuba para sostener la dictadura, algo que durante su sexenio hizo generosamente el compañero Andrés Manuel.

Las cosas cambiaron y, aunque haya resistencias, seguirán la misma tendencia, aunque algunos no lo entiendan. Parece que Pemex ya acusó recibo del mensaje y no será el único.

ESCOTILLA

Por cierto, se sabe que la presidenta Claudia Sheinbaum ya dio luz verde para que el nuevo sindicato de Pemex, Petromex, tenga más espacios de participación en la refinería y demás centros laborales de Ciudad Madero y del país. Lo dicho: todo va cambiando, pese a los viejos vicios que se resisten a desaparecer.