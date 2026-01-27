Entre el abandono y la saturación, piden solución conurbada para perros callejeros

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante el incremento de perros callejeros en distintos sectores de Tampico, la presidenta de la comisión de protección animal en el cabildo porteño, Noemi Magaña González, urgió a concretar el proyecto de una perrera conurbada que involucre a los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

La regidora señaló que la Clínica Veterinaria Municipal, ubicada en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo se encuentra saturada pese a los esfuerzos realizados mediante adopciones y donaciones de animales.

“Por más que los donamos, se han donado perritos, algunos han sido adoptados; sin embargo, urge el proyecto de la perrera”

Magaña González explicó que actualmente se analiza la viabilidad del proyecto para atender una problemática que ya no es exclusiva de un solo municipio y aclaró que la creación de una perrera no resolverá por sí sola el problema de fondo.

“Lo estamos analizando para ver de qué manera podemos abatir esta situación. La perrera no es la solución, el origen del problema es la falta de esterilización de los perritos”

Luego del ataque de un perro de raza husky a una adulta mayor en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, la presidenta de la comisión de protección animal exhortó a los propietarios de mascotas a asumir su responsabilidad y recordó que existen sanciones administrativas para quienes incumplen con el cuidado y control de sus animales.

“Sí estipula sanciones; que no las hagamos efectivas es otra cosa. Tendríamos que aplicarlas y ser más severos con ellos. Si tienen un dueño, se les está solicitando que se pongan su plaquita”

Finalmente, recordó que a través del Distrito de Salud para el Bienestar II se aplican vacunas gratuitas para perros y gatos, además de campañas de esterilización y recorridos en colonias, como medidas preventivas para reducir la proliferación de animales en situación de calle.