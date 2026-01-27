Familias migrantes exigen liberación de menor detenido en centro de Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Decenas de familias migrantes se manifestaron el pasado sábado detrás de las vallas del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, para exigir la liberación de un niño ecuatoriano de cinco años y de su padre, quienes fueron detenidos esta semana en Minnesota y trasladados posteriormente a dicha instalación, informó PBS News.

Imágenes aéreas difundidas este lunes por The Associated Press mostraron a padres y niños al interior del centro, vestidos con chaquetas y suéteres, algunos portando carteles con consignas como “Libertad para los niños”. Desde el exterior, manifestantes corearon gritos de “¡Libertad!” y “¡Déjennos ir!”, de acuerdo con el abogado de inmigración Eric Lee, quien acudió al lugar.

“El mensaje fue que nos trataran con dignidad y conforme a la ley. Somos inmigrantes con hijos, no criminales”, declaró a AP María Alejandra Montoya Sánchez, de 31 años, quien permanece detenida en Dilley desde octubre junto con su hija de nueve años.

La detención del menor Liam Conejo Ramos y de su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, ocurrió el martes pasado en Minnesota y ha generado una nueva controversia en torno a la política migratoria del gobierno del expresidente Donald Trump. Autoridades federales, abogados y residentes locales han ofrecido versiones contradictorias sobre si la familia tuvo la opción de dejar al menor bajo el cuidado de otra persona antes de su detención.

