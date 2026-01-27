Fugas de agua aumentaron en Altamira a causa del frío

Semanalmente, el organismo recibe entre 260 y 290 reportes sobre diferentes rubros, de los cuales en su mayoría están relacionados con fugas del vital líquido

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- A diferencia de semanas anteriores, los reportes de fugas de agua potable superaron a los de mejoramiento de la red de drenaje y escurrimientos de aguas residuales, por lo que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira tuvo que trabajar a marchas forzadas para darles a todos la atención correspondiente.

Semanalmente, el organismo recibe entre 260 y 290 reportes sobre diferentes rubros, de los cuales en su mayoría están relacionados con fugas del vital líquido y escurrimientos de aguas residuales.

El gerente general de la Comapa Altamira, Gabriel Arcos Espinosa señaló que el incremento en las fugas de agua potable se debió, en gran medida, a la dilatación y contracción de las tuberías, a causa de los cambios de temperatura que se han registrado en los últimos días.

Esa variante en el clima, provocó una disminución en el consumo de agua y a pesar que se efectuaron ajustes en la presión dentro de las plantas potabilizadoras, se generó una importante cantidad de fugas en distintos puntos de la ciudad como en colonias de los sectores Miramar, La Pedrera, y Monte Alto.

«Los cambios de temperatura (de calor a frío) provocaron durante la última semana un incremento en las fugas de agua potable en diferentes zonas de Altamira por la dilatación y contracción de las tuberías; si antes se recibían entre 10 y 15 reportes diarios, por el frío fueron muchos más», mencionó.

Indicó que las altas temperaturas ocasionan que las tuberías, por el material que se componen, se expandan, mientras que las bajas temperaturas provocan su contracción, lo que da como resultado presión en las uniones pudiendo generar fisuras o agravar daños ya existentes, principalmente, en las líneas más antiguas.

Debido a esa situación, se redoblaron esfuerzos y se laboró día y noche, incluso, hasta el fin de semana para solucionar la problemática, mencionó Arcos Espinosa.