Nuevo Laredo es orgullo de México y de Tamaulipas:AVA

Destaca el gobernador, Américo Villarreal Anaya la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo que coloca a esta ciudad en el centro de la seguridad nacional, la soberanía económica y el desarrollo estratégico del país

Por. Staff

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- La frontera más importante de México fue designada oficialmente como sede nacional de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en un acto encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que coloca a esta ciudad en el centro de la seguridad nacional, la soberanía económica y el desarrollo estratégico del país.

Desde este complejo, ubicado en Nuevo Laredo, se coordinarán las operaciones aduaneras de todo el territorio nacional, consolidando a esta frontera como la principal puerta de entrada y salida del comercio exterior de México.

El acto inaugural fue encabezado por la Jefa del Ejecutivo Federal, acompañada por el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y la Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, así como por integrantes del gabinete federal y mandos de las Fuerzas Armadas.

Durante su mensaje, la Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la importancia estratégica de Nuevo Laredo y reconoció el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para materializar un proyecto de impacto nacional.

“Quiero felicitar al gobernador Américo Villarreal y a la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas por el buen trabajo que están desempeñando. Estas instalaciones representan seguridad nacional, desarrollo con bienestar y soberanía. La Agencia Nacional de Aduanas es clave para la honestidad, la eficiencia y la modernización del comercio exterior de México”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum destacó que Nuevo Laredo concentra alrededor del 33% de la recaudación de las aduanas terrestres del país, y que este año prevén recaudar 250 mil millones de pesos adicionales, es decir: llegar a un billón 500 mil millones de pesos en los ingresos a las Aduanas; y además, lograr mayor eficiencia en todos los procesos.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal señaló que la designación de Nuevo Laredo como sede nacional de la ANAM no es casual, sino resultado de su vocación logística, su infraestructura y su liderazgo histórico en el comercio internacional.

“A partir de hoy estará iniciando su operación para ponerse al servicio de nuestra patria desde Nuevo Laredo que es orgullo de México y Tamaulipas. Este el puerto comercial y aduanero más importante de la frontera y de América Latina. Esta sede potencia nuevas economías de escala y consolida un crecimiento inclusivo y sostenible”, expresó.

El mandatario estatal destacó que este proyecto se articula con otras obras estratégicas en marcha, como la ampliación del Puente Nuevo Laredo III, el fortalecimiento de la infraestructura ferroviaria y la modernización logística, acciones que refuerzan el papel de Tamaulipas como eje del comercio entre México y Estados Unidos.

Por su parte, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas afirmó que la llegada de la ANAM marca un antes y un después para Nuevo Laredo y para el futuro de la región.

“Hoy Nuevo Laredo hace historia. La instalación de la Agencia Nacional de Aduanas confirma que somos el corazón del comercio exterior del país. Este proyecto fortalece a las instituciones, genera empleo y abre una nueva etapa de desarrollo y bienestar para nuestra gente”, expresó.

La presidenta municipal agradeció el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno del Estado, subrayando que esta decisión reconoce la capacidad, la estabilidad y el liderazgo de esta frontera, que hoy se consolida como aliado estratégico del proyecto nacional.A la inauguración asistieron el secretario de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo; y otros altos funcionarios federales, quienes coincidieron en que la instalación de la agencia en Nuevo Laredo responde a una decisión estratégica del Estado mexicano.

Con este hecho, Nuevo Laredo se consolida como pieza clave del sistema aduanero nacional, fortaleciendo la seguridad, la recaudación fiscal y la competitividad de México, y refrendando su papel como la frontera donde se define buena parte del futuro económico del país.