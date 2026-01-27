Posponen la designación de Fiscal

La selección del titular de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas fue aplazada debido a que aún no se reciben los resultados de los exámenes de control y confianza

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La designación del titular de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, fue pospuesta, debido a que no han llegado los resultados de los exámenes de control y confianza a los que se sometieron los tres finalistas.

El presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, explicó que si bien se tenía considerado en sesión de este lunes llevar a cabo la elección del nuevo titular, los procesos para la aplicación de los exámenes y la emisión de los resultados, solo depende de instancias federales.

En sesión del pasado 14 de enero, los diputados eligieron por cédula a Andrés Norberto García-Reper Favila, Julieta Elena Martínez Trejo y Miguel Ángel Doria Ramírez, quienes deben someterse a las evaluaciones de control y confianza, uno de los requisitos legales para quien funja como titular de la Fiscalía Anticorrupción.

Prieto Herrera explicó que la elección de la persona que será titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se llevará a cabo, una vez que se cuente con los resultados de los exámenes y los diputados cuenten con la información correspondiente.

Andrés García Repper Favila es egresado de la UAM; ha sido representante de Morena ante el INE y el IETAM; asesor del Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales de la FGR.

En 2023, la Cámara de Diputados lo designó miembro del Comité Técnico de Evaluación para la designación de consejeros electorales del INE; y en el 2025, integró el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para la elección judicial.

Actualmente es magistrado del recién creado Órgano de Administración del Poder Judicial.

Julieta Elena Martínez Trejo es Licenciada en Derecho por la UAT y Maestra en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios de Posgrado, Campus Tampico; ha sido Actuaria, Oficial Judicial y Secretaría en el Poder Judicial Federal.

Además fue candidata a jueza de distrito en la reciente elección judicial.

Miguel Ángel Doria Ramírez es el titular de la Dirección de Control y Seguimiento de Recomendaciones de Derechos Humanos en la Secretaría General de Gobierno.

Fue representante de Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral y el año pasado participó en la convocatoria para ser candidato en la elección judicial.