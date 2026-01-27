Reportan la muerte de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje mexicano y voz de Topo Gigio

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles de manera oficial sobre las causas del fallecimiento del actor, quien se encontraba hospitalizado

MÉXICO.- El mundo del doblaje en México se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje encargado de darle voz a Topo Gigio. La noticia fue confirmada por el comediante Jorge Falcón a través de sus redes sociales.

«Hoy perdí otro amigo y un gran arista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua descansa en paz querido amigo @gabrielgarzonlozano3483«, escribió en su cuenta de Instagram, en una publicación acompañada con una fotografía al lado del fallecido actor.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles de manera oficial sobre las causas del fallecimiento de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, quien hace unas semanas se encontraba hospitalizado y para quien se buscaban donadores de sangre.

Requería donadores de sangre A inicios de diciembre de 2025, en redes sociales se dio a conocer que Gabriel Garzón requería donadores de sangre, por lo que se solicitaban voluntarios para ayudar. “Urgen donadores para nuestro querido amigo Gabriel Garzón. Para los que no lo conocen, él fue la voz oficial de Topo Gigio en México y ahora necesita de nosotros. Por favor, si está en tu corazón regalar un poquito de tu sangre, te lo vamos a agradecer profundamente. Muchas gracias”, escribió en ese momento el actor Javier Herranz en su cuenta de Instagram. ¿Quién era Gabriel Ernesto Garzón Lozano? Gabriel Garzón fue un actor y titiritero mexicano, conocido por haber prestado voz al personaje de Topo Gigio en la serie animada del mismo nombre, desde 2020. Como titiritero, su trabajo destacó en programas como El Espacio del Tío Gamboín y Una Sonrisa con Cepillín. También se destacó como locutor, escritor y productor de radio y televisión, llegando a participar en programas como La Casa de la Risa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO